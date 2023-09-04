海葵颱風襲南部 北海岸見風浪金山老街人少一半

海葵颱風侵襲南台灣，雖然北部不在強烈暴風範圍內，但依舊是受到外圍環流影響帶來風雨，尤其在北海岸地區，可以見到岸邊打起陣陣浪花，擔心這樣風浪戲水發生憾事，中角灣沙灘預防性的拉起封鎖線。此外疫情解封後，人潮復甦回流的金山金包里老街，雖然風雨不大，但人潮依舊因為颱風來襲少了一半。

金包里老街商家指出，現在不分平假日都有一定的人潮，不過在颱風警報發布之後，雖然週六出太陽、週日陰天微微風無雨，但是人潮真的少得很有感，業績掉了一半以上。

也有其他攤商說，北部受到海葵颱風影響，雖有雨勢但是不大，雨時有時停一陣一陣下，但在海岸邊就可以感受到颱風的威力，浪花打上岸都比以往來得更高，因此可能是天氣陰雨影響民眾的觀光意願，導致週末假日，原本應該熱鬧的老街，人潮沒有出現，業績也不如往常。

根據氣象預報指出，海葵颱風眼雖已經出海，不過移動速度相當緩慢，因此南台灣恐怕要等到深夜才會逐步脫離暴風圈，至於受到颱風外圍環流影響的北台灣，也將要等到海葵颱風遠離後天氣狀況才會穩定許多。