預定地改蓋社宅 新北市「銀新生活城」恐縮水

新北市長侯友宜上任的重要政策「銀新生活城」命運多舛，原規畫落腳中和區國防管理學院操場，因周邊住戶反對綠地變老人社區而撤案，市府另覓板樹體育館兩側國有地，中央也把土地收回改規畫2000戶社宅，導致醫養園區恐大幅度縮水只剩長照機構，原先規畫的老人住宅、生活設施恐將消失。新北市衛生局表示，會持續向中央爭取。

新北市「銀新生活城」是參考日本附有服務的高齡住宅，本預計在低樓層提供支援周遭居民醫療、長照服務，含有社區藥局、居家服務及托老、托幼設施，中高樓層則以附有服務的老人住宅、住宿型長照機構，並納入運動、停車場等生活空間。

中和預定地因住戶反對撤案，市府重新盤點新北市公有土地，選定在板橋振興段國有地F19、F4兩塊基地，並更名為板樹醫養園區，不料中央營建署重新評估後，決定收回改做社會住宅，預計規畫2100戶，回饋部分才由地方作為醫養園區使用。

新北市衛生局高齡及長期照護科長吳玉鳳表示，生活城員規畫200床日照、住宿機構，另有老人住宅與周邊生活設施，不過中央改作住宅後，雖有公益回饋空間，但可能只剩住宿式長照機構、社區長照機構、居家長照機構辦公空間及複合型連攜診所及其他相關設施等；原本供健康長者的老人住宅，要根據社宅興建戶數，提供一定比例重新分配。

吳玉鳳強調，醫養長照服務空間不會小於3700坪，目前仍在與中央協商與討論，會再全力爭取，讓地方長者能夠安心就養。

國民黨新北市議員呂家愷表示，在高齡化的社會，板樹醫養園區是個令人相當寄與期望的建設，可惜中央有自己考量，把國有地拿去改為社會住宅，社會住宅有他的必要性，但他認為規畫可往融入醫養量能的方向去實行，結合地方的期待，造福所有市民。

民進黨新北市議員黃淑君則認為，板樹體育館未來是要與捷運站共構，可以理解中央蓋社宅的考量，也是因為市府動作太慢，中央加速地方建設她不反對。

黃淑君認為，板樹體育館本來就是定調為無障礙運動空間，未來社會住宅也可朝無障礙設計為方向，滿足長者需求，補足銀新生活城的概念去做。

台灣樂齡建築發展協會祕書長李柏憲表示，大多人對老人住宅或樂齡住宅多存有是長照機構與護理之家的觀念，但老人住宅重點在提供無障礙空間，同時兼具生活服務資源，這些需求除提供現在的長者，很多也是為了我們的父母與未來的自己預作打算。