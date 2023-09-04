北市1.3萬聽障者福音 民間企業捐2000台助聽器給市府

北市聽障者約有1萬3000人，台北市議長戴錫欽特別結合民間捐贈2000台助聽器贈予北市府，社會局表示，只要設籍北市符合資格者都可以申請領取，市長蔣萬安今天也特別出席捐贈儀式，感謝民間團體捐贈，也希結合民力，讓身心障礙者服務擴大效益。

社會局統計，台北市身障者約有11萬7679人，其中聽覺障礙者約1萬3000人，其中4分之3為65歲以上長者，台北市議長戴錫欽協助結合相關資源，與皇長建設股份有限公司、吉田開發建設有限公司、礁溪扶輪社及元健大和直販事業股份有限公司等協辦單位共同熱心公益捐贈2000台口袋型助聽器，將愛心回饋給有需要的台北市民。

市長蔣萬安表示，這次捐贈讓許多有聽力輔具需求的民眾獲得適切的幫助，提升生活品質、減低資訊落差，增進其社會互動與參，北市政府致力於建構完整的身心障礙者服務，在機構照顧、社區式服務、身障者權益保障、愛心卡優惠等各層面，推動資源布建與服務，並將結合民力，擴大效益。

局長姚淑文表示，社會局一年投入超過1.9億元，補助台北市民購買租賃輔具，在既有補助政策下，本次公益捐贈活動擴大助聽器發放對象，經過聽力檢測屬聽力受損者，即可至指定門市領用助聽器，透過本次活動，希望這份來自民間公益的熱忱可以延續下去，形成一個正向良善的動力。

社會局說明，本次助聽器捐贈對象為設籍或居住北市，符合65歲以上長者及55歲以上原住民、低收入戶及中低收入戶有需要聽損者、其他聽力受損有配戴助聽器需求者，可自行聯繫本次合作助聽器公司預約免費聽力檢測經聽力檢測確認符合助聽器規格配戴者，即可現場領用助聽器，領用期限至後年12月31日止。