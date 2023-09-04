海葵颱風來襲挾雨勢 新北道路出現「雀躍的水溝蓋」

海葵颱風來襲，新北市汐止區過去24小時累積60毫米雨量，汐止南陽街的人孔蓋今不斷跳動，民眾拍下貼網提醒用路人小心駕駛，網友狂虧這是「雀躍的水溝蓋」，新北市水利局則表示，新式「耐揚壓」人孔蓋因受空氣擠壓會有3至5公分上揚，表示此為正常也安全現象。

海葵颱風來襲各地出現陣雨，今有民眾拍下汐止區南陽街道路上的人孔蓋不斷向上跳出，貼網提醒用路人安全。網友則狂虧這是「雀躍的小蓋子、水孔蓋今天很開心、雀躍的水溝蓋」汐止區公所工務課則留言回應因下雨下游放水，導致會有氣衝的狀況，水利局汙設科目前已處理完成。

新北市水利局對此表示，因地下水管平時有空氣及水，水量大時空氣就必須排出，目前新式的「耐揚壓」人孔蓋在水量大、空氣必須排出時，人孔蓋就會上跳3至5公分，屬於正常且安全的排氣現象。