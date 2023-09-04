同樣海葵高雄多處淹水 台南連日無災放假出太陽引議論

海葵颱風今天在高雄出海，又回頭再從台南出海。結果高雄大雨造成多處淹水，台南和高雄一樣停班停課，卻是沒有明顯災情，而且許多地區還出太陽 ，引發網友討論，許多人認為台南這回一連兩天無災放颱風假，還出現出現藍天艷陽，「台南就是運氣好」。

不過有民眾詳細記錄海葵颱風路徑與風場，一路從昨天晚間在台東登陸，直到今天下午逐漸離開的中央氣象局「風場顯示圖」，認為同樣海葵侵襲登陸，高雄淹大水，台南卻連日無明顯災情，放颱風假還出太陽。民眾認為海葵雖然都登陸高雄、台南，但登陸時的風向不同，結果可能就大不同。

風場圖顯示，逆時針旋轉的海葵登陸高雄境內時，風向多是西向東從海面往內陸吹，從海面帶來的大量水氣遇到山丘阻礙轉而降雨，剛好又碰上海水大潮，強風加上豪雨等於天時地利都不得造成災情；不過海葵暴風圈經過台南的時候，風向卻是大多是東向西由內陸往海面吹，帶來的氣流雨量多下在濱海或外海，有可能因而減少災情。