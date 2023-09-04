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同樣海葵高雄多處淹水 台南連日無災放假出太陽引議論

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
海葵颱風經過台南有民眾庭院裡較輕的盆栽被吹翻，打算冒雨整理時，發現竟然出大太陽。記者周宗禎／翻攝
海葵颱風經過台南有民眾庭院裡較輕的盆栽被吹翻，打算冒雨整理時，發現竟然出大太陽。記者周宗禎／翻攝

海葵颱風今天在高雄出海，又回頭再從台南出海。結果高雄大雨造成多處淹水，台南和高雄一樣停班停課，卻是沒有明顯災情，而且許多地區還出太陽 ，引發網友討論，許多人認為台南這回一連兩天無災放颱風假，還出現出現藍天艷陽，「台南就是運氣好」。

不過有民眾詳細記錄海葵颱風路徑與風場，一路從昨天晚間在台東登陸，直到今天下午逐漸離開的中央氣象局「風場顯示圖」，認為同樣海葵侵襲登陸，高雄淹大水，台南卻連日無明顯災情，放颱風假還出太陽。民眾認為海葵雖然都登陸高雄、台南，但登陸時的風向不同，結果可能就大不同。

風場圖顯示，逆時針旋轉的海葵登陸高雄境內時，風向多是西向東從海面往內陸吹，從海面帶來的大量水氣遇到山丘阻礙轉而降雨，剛好又碰上海水大潮，強風加上豪雨等於天時地利都不得造成災情；不過海葵暴風圈經過台南的時候，風向卻是大多是東向西由內陸往海面吹，帶來的氣流雨量多下在濱海或外海，有可能因而減少災情。

至於為什麼台南市下午很多地方都出現藍天大太陽，民眾議論紛紛。許多人的看法是「就剛好那一段時間氣流把雲帶開」、「風雨都不大沒災情還能連放兩天颱風假，就是運氣好而已」。

同樣海葵侵襲登陸高雄淹水，台南連日無災放颱風假還出太陽，有民眾記錄海葵路徑風場，認為登陸時的風向不同，結果可能就大不同。記者周宗禎／翻攝
同樣海葵侵襲登陸高雄淹水，台南連日無災放颱風假還出太陽，有民眾記錄海葵路徑風場，認為登陸時的風向不同，結果可能就大不同。記者周宗禎／翻攝
同樣海葵侵襲登陸高雄淹水，台南連日無災放颱風假還出太陽，有民眾記錄海葵路徑風場，認為登陸時的風向不同，結果可能就大不同。記者周宗禎／翻攝
同樣海葵侵襲登陸高雄淹水，台南連日無災放颱風假還出太陽，有民眾記錄海葵路徑風場，認為登陸時的風向不同，結果可能就大不同。記者周宗禎／翻攝

台南 颱風假 海葵颱風

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