新北15間運動中心9月9日免費用 買運動方案抽iPhone15

9月9日國民體育日，新北市體育處祭優惠活動，當天免費使用運動中心體適能館、游泳池，還能抽新北幣500元及專屬優惠劵1000份。在運動中心購買599、799、999運動方案再送刮刮卡1張，有機會抽中iphone 15、GIANT自行車、西堤牛排餐劵。

新北體育處表示，今年9月9日國民體育日適逢周六，民眾可就近至新北市各運動中心享受體育日優惠活動。體育處開放15間運動中心的游泳池、體適能免費使用，此外部分場館也有開放民眾免費預約使用，土城運動中心冰宮免費入場、三重及蘆洲運動中心開放射箭場、新莊運動中心開放攀岩場、斯坦利運動館則開放室內直排輪場地。