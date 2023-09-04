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新北15間運動中心9月9日免費用 買運動方案抽iPhone15
9月9日國民體育日，新北市體育處祭優惠活動，當天免費使用運動中心體適能館、游泳池，還能抽新北幣500元及專屬優惠劵1000份。在運動中心購買599、799、999運動方案再送刮刮卡1張，有機會抽中iphone 15、GIANT自行車、西堤牛排餐劵。
新北體育處表示，今年9月9日國民體育日適逢周六，民眾可就近至新北市各運動中心享受體育日優惠活動。體育處開放15間運動中心的游泳池、體適能免費使用，此外部分場館也有開放民眾免費預約使用，土城運動中心冰宮免費入場、三重及蘆洲運動中心開放射箭場、新莊運動中心開放攀岩場、斯坦利運動館則開放室內直排輪場地。
體育處說，除國民體育日場館免費用外，民眾可於9月9日至9月29日上網登記抽新北幣500元，將送出1000份新北幣優惠劵；另運動中心及新北運動聚點推出599、799、999的專屬運動優惠方案，比如新莊運動中心599元就能體驗2堂兒童足球、泰山運動中心4堂體適能課599元、三重運動中心推出暢游卡799元等，民眾在9月9日至10月9日購買優惠方案，就送線上電子刮刮卡一張，最大獎為即將上市的iphone 15、還有GIANT自行車、西堤牛排餐劵等好禮
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