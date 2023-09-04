快訊

香港麥當勞突宣布今起「停售咖啡」引熱議！台灣麥當勞回應了

海葵減弱持續往西移動！3縣市脫離暴風圈 傍晚至晚間本島有望解除陸警

出席歐洲商會被問最不喜歡哪位候選人 柯文哲這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北15間運動中心9月9日免費用 買運動方案抽iPhone15

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市體育處在9月9日開放15間運動中心的游泳池、體適能免費入場。圖／新北體育處提供
新北市體育處在9月9日開放15間運動中心的游泳池、體適能免費入場。圖／新北體育處提供

9月9日國民體育日，新北市體育處祭優惠活動，當天免費使用運動中心體適能館、游泳池，還能抽新北幣500元及專屬優惠劵1000份。在運動中心購買599、799、999運動方案再送刮刮卡1張，有機會抽中iphone 15、GIANT自行車、西堤牛排餐劵。

新北體育處表示，今年9月9日國民體育日適逢周六，民眾可就近至新北市各運動中心享受體育日優惠活動。體育處開放15間運動中心的游泳池、體適能免費使用，此外部分場館也有開放民眾免費預約使用，土城運動中心冰宮免費入場、三重及蘆洲運動中心開放射箭場、新莊運動中心開放攀岩場、斯坦利運動館則開放室內直排輪場地。

體育處說，除國民體育日場館免費用外，民眾可於9月9日至9月29日上網登記抽新北幣500元，將送出1000份新北幣優惠劵；另運動中心及新北運動聚點推出599、799、999的專屬運動優惠方案，比如新莊運動中心599元就能體驗2堂兒童足球、泰山運動中心4堂體適能課599元、三重運動中心推出暢游卡799元等，民眾在9月9日至10月9日購買優惠方案，就送線上電子刮刮卡一張，最大獎為即將上市的iphone 15、還有GIANT自行車、西堤牛排餐劵等好禮

新北市體育處在9月9日開放15間運動中心的游泳池、體適能免費入場。圖／新北體育處提供
新北市體育處在9月9日開放15間運動中心的游泳池、體適能免費入場。圖／新北體育處提供
土城運動中心冰宮免費入場。圖／新北體育處提供
土城運動中心冰宮免費入場。圖／新北體育處提供

運動 體育

延伸閱讀

深夜開山路突跨雙黃線 新北女迎面撞對向車當場死亡

新北復康巴士再+1 秘書長邱敬斌見證「我也是受惠者」

新北登山步道毀損安全堪憂 審計處要求改善

影／王不見王？義民節大典蔡英文柯文哲剛走 侯友宜就到場

相關新聞

新北15間運動中心9月9日免費用 買運動方案抽iPhone15

9月9日國民體育日，新北市體育處祭優惠活動，當天免費使用運動中心體適能館、游泳池，還能抽新北幣500元及專屬優惠劵100...

先嗇宮普度供品助弱勢 總價值達130餘萬元

新北市三重區先嗇宮是在地重要信仰中心，每年農曆普度大法會總吸引大批信徒，廟方今日由董事長李乾龍為代表，將信徒捐贈的價值約...

北市府調整彈性上下班時間 接送懷孕配偶也可申請

為營造友善育兒職場，北市府針對懷孕、重大傷病、身心障礙員工，或上班前後需接送、照顧家庭成員者，可以彈性調整上下班時間，人...

新北復康巴士再+1 秘書長邱敬斌見證「我也是受惠者」

新北市有逾17萬身心障礙者，許多年長者與身障者出門就醫仰賴復康巴士，新北市現有742輛復康巴士，若車齡達10年或里程達1...

獨／飆仔別想逃！低調董座捐全台獨有鋼砲警車 性能直逼國道紅斑馬

國道警車紅斑馬目前主流車款為BMW 520i，不過新北市本月將加入被稱為小鋼炮的高性能182匹馬力福特Focus Wag...

新北登山步道毀損安全堪憂 審計處要求改善

新北市登山步道共有192條，2020年至2022年，新北觀旅局編列6700萬元修繕步道，但新北審計處發現，截至去年8月，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦