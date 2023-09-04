先嗇宮普度供品助弱勢 總價值達130餘萬元

新北市三重區先嗇宮是在地重要信仰中心，每年農曆普度大法會總吸引大批信徒，廟方今日由董事長李乾龍為代表，將信徒捐贈的價值約131萬2500元的物資捐贈給新北市好日子愛心大平台，轉贈給新北弱勢家庭與社福機構，讓信徒愛心能夠延續。

李乾龍表示，先嗇宮捐贈普度物資行之有年，今年持續響應新北市好日子愛心大平台，共計捐出供品物資包1000份、白米2500包白米，希望能夠轉贈給需要的弱勢家庭。

今日國民黨主席朱立倫也到場參與捐贈活動，他表示，先嗇宮每年中元普渡都會捐贈物資，這次來看到100多位三重里長一起參與，讓他相當感動。

今年農曆七月，先嗇宮從8月26日起連續5天舉辦超薦普渡法會，包含豎燈篙、揚幡儀式、忠孝橋下施放水燈，還有設置寵物靈位區等，吸引許多信徒參與。