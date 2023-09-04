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新北復康巴士再+1 秘書長邱敬斌見證「我也是受惠者」

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影

新北市有逾17萬身心障礙者，許多年長者與身障者出門就醫仰賴復康巴士，新北市現有742輛復康巴士，若車齡達10年或里程達12萬5千公里就要汰換，實際營運556輛。新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康

巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量。

宋春連說，她會動念捐復康巴士，起源於親家是洗腎患者，曾談起預約復康巴士不容易，讓她決定行有餘力要捐復康巴士，造福病友和家屬。宋春連說，她連跑多個單位詢問「哪裡需要復康巴士？」問到市府社會局才拍板談定。邱敬斌聽到宋春連反映「想捐找不到管道」，指示社會局要多宣導，讓正向能量可以擴大、循環。

宋春連擔任麻吉家族愛心公益關懷協會顧問，該協會成立3年，有167名會員，以個案關懷、公益表演為主，理事長陳勝發等人出錢出力，協會成員凝聚力強，送愛到老人據點、孤兒院等。

宋春連捐贈的復康巴士是新北市第742輛，其中671輛來自民間團體及市民愛心奉獻。邱敬斌今見證復康巴士捐贈儀式，他說，內心非常感動，因為他也是復康巴士受惠者，母親過世前洗腎多年，胞兄和他接送母親就醫，每一趟出門都是大工程，得知有復康巴士資源後，母親出門不再折騰，家屬壓力也減輕許多。

新北市社會局統計，新北市有逾17萬身心障礙者，去年雖受疫情影響，就醫、復健減少，仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次。今年截至8月底，已出車42萬多趟次，載客服務超過80萬人次，今年服務可望再創新高。

新北市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量，他向捐贈者一鞠躬表達感謝之意。記者王慧瑛／攝影
新北市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量，他向捐贈者一鞠躬表達感謝之意。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
新北市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量。記者王慧瑛／攝影
新北市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
宋春連擔任麻吉家族愛心公益關懷協會顧問，該協會成立3年，有167名會員，以個案關懷、公益表演為主，理事長陳勝發等人出錢出力，協會成員凝聚力強，今天一同出席復康巴士捐贈儀式。記者王慧瑛／攝影
宋春連擔任麻吉家族愛心公益關懷協會顧問，該協會成立3年，有167名會員，以個案關懷、公益表演為主，理事長陳勝發等人出錢出力，協會成員凝聚力強，今天一同出席復康巴士捐贈儀式。記者王慧瑛／攝影
新北市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量。記者王慧瑛／攝影
新北市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量。記者王慧瑛／攝影
宋春連說，她會動念捐復康巴士，起源於親家是洗腎患者，曾談起預約復康巴士不容易，讓她決定行有餘力要捐復康巴士，造福病友和家屬。記者王慧瑛／攝影
宋春連說，她會動念捐復康巴士，起源於親家是洗腎患者，曾談起預約復康巴士不容易，讓她決定行有餘力要捐復康巴士，造福病友和家屬。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影
新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」。記者王慧瑛／攝影

巴士 復健

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