新北復康巴士再+1 秘書長邱敬斌見證「我也是受惠者」

新北市有逾17萬身心障礙者，許多年長者與身障者出門就醫仰賴復康巴士，新北市現有742輛復康巴士，若車齡達10年或里程達12萬5千公里就要汰換，實際營運556輛。新北市民宋春連今捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康

巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量。

宋春連說，她會動念捐復康巴士，起源於親家是洗腎患者，曾談起預約復康巴士不容易，讓她決定行有餘力要捐復康巴士，造福病友和家屬。宋春連說，她連跑多個單位詢問「哪裡需要復康巴士？」問到市府社會局才拍板談定。邱敬斌聽到宋春連反映「想捐找不到管道」，指示社會局要多宣導，讓正向能量可以擴大、循環。

宋春連擔任麻吉家族愛心公益關懷協會顧問，該協會成立3年，有167名會員，以個案關懷、公益表演為主，理事長陳勝發等人出錢出力，協會成員凝聚力強，送愛到老人據點、孤兒院等。

宋春連捐贈的復康巴士是新北市第742輛，其中671輛來自民間團體及市民愛心奉獻。邱敬斌今見證復康巴士捐贈儀式，他說，內心非常感動，因為他也是復康巴士受惠者，母親過世前洗腎多年，胞兄和他接送母親就醫，每一趟出門都是大工程，得知有復康巴士資源後，母親出門不再折騰，家屬壓力也減輕許多。