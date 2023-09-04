快訊

「童星第一美女」遭舉報逃漏稅須補稅1044萬 網驚：賺這麼多

海葵風強雨驟 桃園市復興區3校臨時宣布停止上課

高空搖滾區？5000網友關注「這班機」 狂風暴雨中高雄外海繞4圈改降桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海葵颱風來襲沒放假 新北家長怒：小孩應該停課！

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
海葵颱風來襲，昨強風豪雨造成新北坪林樹木壓斷電線多戶停電。圖／台電提供
海葵颱風來襲，昨強風豪雨造成新北坪林樹木壓斷電線多戶停電。圖／台電提供

新北市府昨晚8時許宣布今日正常上班上課，今天一早不少家長在風雨中帶著孩子前往學校，而新北今天風強雨大，不少學童被吹得站都站不穩，家長不滿上新北市府官方臉書抱怨「北北基的市長是不是判斷能力需要再加強一下」，抱怨留言超過300則充斥臉書。

新北市府昨晚8點依據氣象局最新天氣預報資料，宣布新北市尚未列入海葵颱風陸上警戒區域，經基北北桃4市共識，於昨晚8時宣布今日照常上班及上課。

不過今天早上新北市狂風暴雨，整個新北市區域風勢都相當強勁，民眾沒颱風假不得不去上班上課，也導致民怨四起。

新北市府官方臉書民眾留言表示，「中南部很多地方無風雨在放假，新北風強雨大卻要上班上課？」、「東北角風雨超大」、「小孩應該要停課」、「騎去海葵颱風眼上班」、「該放的時侯不放」、「現在風雨很大，小孩一樣要冒險上課嗎？」、「傘都被吹壞也不用撐」。

上午民眾抱怨的留言充滿臉書，認為沒風雨放颱風假，今天強風豪雨卻沒放假，不滿聲浪充斥新北市府官方臉書。

颱風假 海葵颱風

延伸閱讀

海葵颱風掀強風豪雨 台鐵花東線陸續恢復行駛

「海葵」高雄災情慘 227件樹倒84處積水通報量僅次台東

海葵颱風過境 強風掃倒台南高鐵站區行道樹

「海葵」襲高雄最高颳11級強陣風 公園樹倒整片

相關新聞

台北沒颱風假…上千留言灌爆蔣萬安臉書 網怒「風雨大欸哈囉」

海葵颱風來襲，基北北桃今天沒有放颱風假，不過一早上班課，台北市仍有風有雨，甚至上班因下雨許多路段塞爆，台北市長蔣萬安臉書...

雙城拋「雙城好兩岸好」 蔣萬安自曝靈感：與侯友宜有關

台北上海雙城論壇已順利落幕，台北市長蔣萬安接受國民黨議員鍾沛君的「今天誰來沛」網路節目專訪，今天上午播出。對於蔣在雙城論...

海葵颱風來襲沒放假 新北家長怒：小孩應該停課！

新北市府昨晚8時許宣布今日正常上班上課，今天一早不少家長在風雨中帶著孩子前往學校，而新北今天風強雨大，不少學童被吹得站都...

影／颱風過境上班日 蘆洲警今晨投入百名警力疏導交通

海葵颱風登陸後昨晚出海，今天新北市正常上班上課，清晨空曠地區仍間歇風強雨大，加上淡水河、二重疏洪道部分水門及越堤道重新開...

台北田徑場 擬延至晚上11時關閉

疫情期間，台北市田徑暖身場晚間從6時開放到10時，疫情緩和卻未調整，民眾感到不便。議員認為，現在很多健身房都開到半夜，市...

長者租屋難 新北議員籲推銀髮專屬社宅

新北市城鄉局上月推「長者安心居」社宅，提供入住社宅長者優先續租，新北市議員彭佳芸指出，長者租屋困難，此政策對長者、獨老很...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦