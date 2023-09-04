海葵颱風來襲沒放假 新北家長怒：小孩應該停課！

新北市府昨晚8時許宣布今日正常上班上課，今天一早不少家長在風雨中帶著孩子前往學校，而新北今天風強雨大，不少學童被吹得站都站不穩，家長不滿上新北市府官方臉書抱怨「北北基的市長是不是判斷能力需要再加強一下」，抱怨留言超過300則充斥臉書。

新北市府昨晚8點依據氣象局最新天氣預報資料，宣布新北市尚未列入海葵颱風陸上警戒區域，經基北北桃4市共識，於昨晚8時宣布今日照常上班及上課。

不過今天早上新北市狂風暴雨，整個新北市區域風勢都相當強勁，民眾沒颱風假不得不去上班上課，也導致民怨四起。

新北市府官方臉書民眾留言表示，「中南部很多地方無風雨在放假，新北風強雨大卻要上班上課？」、「東北角風雨超大」、「小孩應該要停課」、「騎去海葵颱風眼上班」、「該放的時侯不放」、「現在風雨很大，小孩一樣要冒險上課嗎？」、「傘都被吹壞也不用撐」。

上午民眾抱怨的留言充滿臉書，認為沒風雨放颱風假，今天強風豪雨卻沒放假，不滿聲浪充斥新北市府官方臉書。