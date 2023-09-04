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台北沒颱風假…上千留言灌爆蔣萬安臉書 網怒「風雨大欸哈囉」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
一早上班課，台北市仍有風有雨，甚至上班因下雨許多路段塞爆，台北市長蔣萬安臉書也被上千網友留言灌爆。記者林麗玉／攝影
一早上班課，台北市仍有風有雨，甚至上班因下雨許多路段塞爆，台北市長蔣萬安臉書也被上千網友留言灌爆。記者林麗玉／攝影

海葵颱風來襲，基北北桃今天沒有放颱風假，不過一早上班課，台北市仍有風有雨，甚至上班因下雨許多路段塞爆，台北市長蔣萬安臉書也被上千網友留言灌爆，許多網友要蔣萬安起床看看早上天氣，「風雨超大欸哈囉！」還有網友說，「萬安令我感到非常失望」。

儘管台北市今天沒有在海葵颱風的警戒範圍，不過一早仍有風有雨，甚至因為下雨，上班需多路段更塞，許多民眾今天也再度灌爆蔣萬安臉書，有網友說「我只要想到要載小孩去上課，就覺得很危險」，還有網友抱怨「早上風很大耶，咻咻咻咻，騎車差一點被颱風吹走。」

有更多網友問，「為什麼這種風不放颱風假萬安？我想在家顧小孩」，「萬安早，請尊駕從被子裡起床看看窗外天氣。」

颱風假 海葵颱風 蔣萬安

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