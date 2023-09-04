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新北營養午餐調價門檻高 業者嘆難做

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北餐盒食品公會理事長魏聖哲說，中央年年調漲基本工資，讓業者生意難做。圖／新北市新聞局提供
新北餐盒食品公會理事長魏聖哲說，中央年年調漲基本工資，讓業者生意難做。圖／新北市新聞局提供

中颱海葵颱風來勢洶洶，菜價醞釀上漲。新北餐盒食品公會理事長魏聖哲表示，農業局會提供穩定的菜價食材，團膳進貨價較不會受颱風影響，不過中央年年調漲基本工資，讓業者生意難做，台北市6成家長同意即可調漲午餐價格，新北市卻要8成家長同意，盼能評估調降條件。

教育局說，112學年度約25％學校調價，平均調價5元、漲幅約1成。今年為安心蔬菜計畫投入1.7億、採用國產可溯源食材獎勵金約4.8億，及補助弱勢學生餐費等達11億5400萬。是否調降家長同意比率，教育局指會再視各校調價情形、蒐集家長意見，評估調價機制。

魏聖哲說，新北市團膳葉菜類進貨產地大部分從桃園輸入，此次颱風影響範圍不大，根莖類主力產地在中南部，需觀察颱風遠離後是否造成坍方無法運送，及蔬菜是否遇雨損傷。

魏也說，基本工資年年調漲，薪資拉太快讓他們吃不消，新學期約3成學校調漲營養午餐費用，有些學校無法調漲午餐價格，有些附加品項將縮減供應次數，如麵包、甜點等。魏說，台北市僅需要6成家長同意即可調漲午餐價格，新北需8成家長以上同意，較難達成，盼教育局評估調降同意比率。

一名國小家長指出，新學期開學前校方通知，1至6年級不再提供乳品、豆漿，低年級水果每月供應2次、中年級3次，高年級4次，與之前一周2天提供水果作法差很大。有家長認為，萬物皆漲年代，要體恤業者。

海葵颱風 教育局

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