汽機車分流 三鶯大橋改建月底通車

中度颱風海葵來襲，新北市長侯友宜昨視察三鶯大橋改建工程。侯預告，三鶯大橋改建工程預計9月底通車，配合10月即將開展的台灣設計展，可紓解三鶯周邊交通動線。工務局長祝惠美說，工務局以邊拆邊蓋方式分兩期施作，以維持車輛正常通行，主橋主線已在今年1月通車，提升三鶯大橋安全、便利性。

三鶯大橋跨越大漢溪銜接鶯歌與三峽，是連接三鶯地區重要通道，能串連國道3號三鶯交流道，車流量大，原有橋體已逾50年、後續拓建也逾30年，影響防洪。此外，橋面狹窄，汽機車長期共道險象環生，市府爭取中央補助，投入總經費23億改建舊橋，也在兩側興建機車、自行車、行人專用橋梁，在鶯歌端開匝道連接環河路，分散往鶯歌市區車流。

侯友宜昨視察三鶯大橋改建工程，要求施工單位落實防颱整備。

祝惠美說，三鶯大橋為三鶯地區主要幹道，為東西兩座併行橋梁，雙向四線車道，但橋體老舊、多處劣化受損，早期設計未有機車及人行專用道，加上舊橋在鶯歌端彎道半徑小，汽機車常在彎道處擦撞，安全性不足，因此規畫機車、自行車、行人專用道。

工務局補充，三鶯大橋改建工程主要是做汽機車分流，工程前後車流量相差不大，三鶯大橋中間有開一條匝道至環河路，往鶯歌車輛能落實分流。