長者租屋難 新北議員籲推銀髮專屬社宅

新北市城鄉局上月推「長者安心居」社宅，提供入住社宅長者優先續租，新北市議員彭佳芸指出，長者租屋困難，此政策對長者、獨老很重要，建議市府應以興建銀髮族專屬社宅為目標，才是治本方法，且社宅資源稀缺，恐排擠青年住戶。

城鄉局長黃國峰回應，長者住社宅僅占9%，影響有限，社宅數量會持續增加，青年還有租金補貼、包租代管方案可選擇，對青年影響有限。

社宅供不應求，新北市日前針對弱勢、長者、青年三大族群宣布3項優化機制，包含長者安心居方案、社宅分級租金、育兒家庭提升措施，市府考量長者入住社宅，續約時通常逾70歲，若願意續約社宅，市府會給予無條件延續，落實老有所終。

彭佳芸說，老人在租屋市場長期受到歧視，能續租不再奔波，立意良善，政策前提是須已入住社宅，新北市社宅優先戶評估表中，年滿65歲只加2分，遑論非優先戶，長者想入住社宅有道門檻，高齡社會下長者更需醫療、長照資源，市府應以興建長者專屬社宅為目標，才是治本方法。

中華民國老人福利推動聯盟祕書長張淑卿說，長者租屋確實面臨困境，房東擔憂長者可能孤獨死在家中，或因病欠繳房租。年輕人租屋大多透過網路查找，老年人因數位落差，會透過社工或朋友幫忙，加上社宅申請過程繁瑣，讓長輩卻步。

張淑卿說，集合式老人住宅是可行的，也有其必要，蓋的速度恐怕趕不及台灣人老化速度，現階段包租代管多強調對年輕族群成效，看不出在高齡者階段的成績。她主張，台灣房屋自有率高，政府可協助媒合，鼓勵長者釋出住家空間，推青銀共居、老老共居。

住在土城員和社宅的70歲黃爺爺說，他和妻子住當地1年多，過去在外租屋處處碰壁，得知能優先續約相當雀躍，他說，不用搬來搬去，生活更穩定，在社宅常與年輕人互動，過得很自在。