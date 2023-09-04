台北田徑場 擬延至晚上11時關閉

疫情期間，台北市田徑暖身場晚間從6時開放到10時，疫情緩和卻未調整，民眾感到不便。議員認為，現在很多健身房都開到半夜，市府應考量安全、便利性情況下，延後室外運動場館關閉時間，並質疑「市府是不是因怕麻煩才不調整」？體育局表示，大部分公共活動場域開放到10時，以維護住戶安寧，但田徑場周邊住戶少，評估應該可以開放到11時，預計9月中旬有定論。

過去疫情前，台北市立田徑暖身場，夜間開放時間是晚上6時到11時，但疫情期間，400米田徑場改成10時關閉，300米暖身跑道10時關燈，如今疫情趨緩，開放時間仍僅到晚上10時，附近民眾反映，希望能夠恢復到疫情前時間，讓大家下班飯後之餘能充分運動。

住在小巨蛋附近的蔡先生說，因工作緣故，回家大概都到晚上8時多快9時，簡單用餐後，習慣到田徑場慢跑幾圈，但受疫情影響，400米田徑場10時關閉，他轉移到300米跑道運動，不過10時仍會關燈，有一次在燈光昏暗情況下差點跌倒，後來只好辦民間健身房會員，改到健身房運動。

民進黨議員張文潔質疑，疫情前明明可以開放到11時，如今疫情趨緩，仍維持開放到10時，莫非市府是「怕麻煩」，建議市府應恢復疫情前統一11時關門、關燈。

體育局表示，疫情趨緩後，考量田徑場施工，怕影響民眾運動，才暫時沒有恢復，近日已完成場地及民眾運動習慣分析，基於推廣體育運動風氣，目前規畫延長開放至11時，預計9月中旬有定論。