中央藝文公園 隸3機關變三不管

台北市中央藝文公園所有權分屬文化部、台鐵與北市公園處，是許多親子假日遊憩的地點，卻常因三個和尚沒水喝，無人維護管理。三單位計畫年底前辦協調會，評估台鐵持有的範圍是否無償移轉或給公園處認養，否則未來台鐵公司化將更麻煩；台鐵希望取回活化使用。

中央藝文公園每到假日親子遊憩活動多，但近期公園地面破損、樹木未修剪，民眾抱怨多，甚至憂心恐造成危險。但三單位維護管理溝通相當麻煩，市議員吳沛憶偕同中正區梅花里長吳崑山、文化部與台鐵人員會勘後，決定近期先初步維護，年底前再辦協調會，以免未來公司化，修繕還得透過董事會流程，管理相當不便。

吳崑山說，中央藝文公園內的運動跑道、水泥地面近期破損多，根本沒有人來維護，尤其假日很多家長、小孩都會在公園內休憩玩耍，若因地面破損導致跌倒，將相當危險。台鐵的範圍破損最多；文化部的範圍許多樹木都未修剪。居民希望可由北市公園處統一管理，否則文化部、台鐵維護也要委外，台鐵又不想多花錢，希望政府可以幫忙協調。

北市公園處回應，目前中央藝文公園東軸線屬文化部管理，有些樹木生長過低需修剪；屬於台鐵的範圍委由文化部處理。屬於公園處的部分會在1周內處理；文化部、台鐵三周內處理。

公園處表示，之後所有權三方將開協調會，會討論由誰來認養台鐵那塊希望廣場，主要是地面上為公園用地，但下方就是鐵道，台鐵向北市都發局反映，希望可以把台鐵那塊地回歸台鐵使用再活化，這些議題也都會在會議中討論處理。