紓解三鶯車流、增做機車道 三鶯大橋改建工程9月底通車

中度颱風海葵來襲，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜視察三鶯大橋改建工程。侯友宜說，三鶯大橋位於石門水庫下游鳶山堰，必須配合放水，要求施工單位落實防颱整備，而三鶯大橋改建工程預計9月底通車，將能疏解三鶯地區車流量。

侯友宜說，海葵颱風來襲將帶來強風豪雨，石門水庫可能會調節性洩洪，三鶯大橋位於石門水庫下游鳶山堰，須配合放水，已要求施工單位落實防颱整備，密切監控河道安全警戒值，保下游土城、樹林甚至板橋居民安全。此外，9月底預計完工的三鶯大橋改建工程，配合10即將開展的台灣設計展，可有效紓解三鶯周邊交通動線。

工務局長祝惠美說，三鶯大橋為三鶯地區主要幹道，最早的橋體有50年歷史，後來拓建的橋梁也逾30年，因時代推移、交通所需，成為東西兩座併行橋梁，雙向四線車道。不過橋體老舊、多處劣化受損，早期設計未有機車及人行專用道，加上舊橋在鶯歌端彎道半徑小，汽機車常在彎道處擦撞，安全性不足，因此增加機車、人行道。

祝惠美指出，經市府重新評估後，工務局以邊拆舊橋、邊蓋新橋方式分兩期輪流施作，避免施工期間造成交通衝擊，維持車輛正常通行，主橋主線已於今年1月通車，全線預計今年9月20日通車，提升三鶯大橋行車安全及便利性。

新工處長王益翔說，三鶯大橋工區跨越大漢溪河道，防汛整備工作必須非常謹慎，在團隊努力下颱風來臨前已讓河道全部淨空，施工團隊也在汛期前完成重要防汛工程，並在橋下環河路匝道增做防洪閘門，提升鶯歌地區防洪能力。