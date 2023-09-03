市長鼓勵運動！台北田徑場僅開放到晚間10時 體育局：9月中擬延至11時

受到疫情影響，台北市田徑暖身場夜間開放時間從6點到11點，縮短至6點到10點，如今疫情減緩，關閉時間仍為晚間10點，民眾感到不方便。議員認為，現在很多健身房都開到半夜，市府應考量安全、便利性情況下延後室外運動場館關閉時間，田徑場疫情前就開放到11點，質疑市府因怕麻煩才不調整。

北市府體育局表示，疫情趨緩後因考量田徑場在施工，怕影響民眾運動，才暫時沒有恢復，近日已完成場地及民眾運動習慣分析，基於推廣體育運動風氣，目前規畫延長開放至11點，預計9月中旬有定論，將暖身場開放時間延長至晚間11點。大部分公共活動場域都是開放到10點，除了考量當地民眾運動習慣，也必須評估周遭住戶安寧，田徑場周邊住戶較少，因此經過評估，應可以開放到11點。

台北市立田徑暖身場在過去疫情前夜間開放時間是晚上6點到11點，在新冠疫情後，400m田徑場改成10點關閉，300m暖身跑道10點關燈，如今疫情趨緩，但開放時間仍到晚上10點，有附近民眾反應，希望能夠恢復到疫情前時間，讓大家下班飯後之餘能充分運動。

住在小巨蛋附近的蔡先生表示，因為工作緣故回家大概都晚上8點多快9點，簡單用餐後，習慣到田徑場慢跑幾圈，但受到疫情影響，400m田徑場10點關閉，他轉移到300m跑道運動，不過10點仍會關燈，有一次在燈光昏暗情況下差點跌倒，後來辦了民間健身房會員，改上健身房運動。

民進黨台北市議員張文潔質疑，疫情前明明可以開放到11點，但如今疫情趨緩，仍維持開放到10點，莫非市府是「怕麻煩」，便以疫情為由，小巨蛋周邊住戶很多，此舉是限制民眾使用場地的權益，且300m跑道10點關燈，民眾運動恐造成危險，建議市府應恢復疫情前統一11點關門、關燈。

張文潔表示，台北市長蔣萬安推廣市民多運動，但現在市民生活習慣有改變，很多市民因工作、上課等因素，晚上8、9點才到家，相比民間健身房很多都開到凌晨，但月費經額也是不小負擔，市府應考量在便利性、安全性確保情況下，延長公共運動場所開放時間。