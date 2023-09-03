議員憂新北社宅長者安心居排擠青年名額？城鄉局：長者目前僅占9%

新北市城鄉局8月推出社會住宅「長者安心居」，提供入住社宅滿65歲長者可持續續租，民進黨新北市議員彭佳芸指出，長者在外租屋困難，這項政策對長者、獨老很重要，但長者更需醫療、長照資源，市府應以興建長者專屬社宅為目標，這才是治本方法，且社宅資源稀缺，可能排擠青年住戶。

新北市城鄉局表示，社宅數量會持續增加，目前評估3年內約有29戶適用，青年則還有租金補貼、包租代管方式可選擇，對青年影響有限。

社宅興建供不應求，新北市府針對弱勢、長者、青年最艱辛族群宣布三項優化機制，包含長者安心居方案、社宅分級租金、育兒家庭提升措施，尤其市府考量長者入住社宅，續約都超過70幾歲，老年人若願意續約社宅，市府會給予無條件延續，落實「老有所終」。

彭佳芸說，老年人在租屋市場長期受到歧視，能夠續租不再四處奔波，政策立意良善，但這項政策是須「已入住社宅」，新北市社宅優先戶評估表中，年滿65歲只能加2分，遑論非優先戶，長者想要入住社宅本就有道難以跨入的門檻，她強調，高齡社會下長者更需醫療、長照資源，市府應以興建長者專屬社宅為目標，才是治本的方法。

彭佳芸也說，新北社宅本就已經不足了，這項政策會不會影響到年輕人的權益及長者社宅名額的周轉率，市府也要做好相關配套與審核機制。

新北市城鄉局住宅科長江怡瑩表示，新北市營運中社宅，不含世大運選手村有4445戶，其中優先戶40％，一般戶60%（含睦鄰戶5%、警消戶5%、一般青年40%、一般非青年10%）。

目前新北市65歲以上長者目前約佔社宅9%，社宅租期大多尚未屆滿6年，市府調查評估近3年大約29戶到期可適用長者安心居政策，長者每3年會重新簽約，每次簽約都會再評估。

城鄉局長黃國峰表示，青年在民間租屋市場相較長者有彈性，除社宅外還可以選擇包租代管、租金補貼等模式，但長者一般受民間房東排斥租屋難尋，社宅應給予妥善照顧，不用讓高齡長輩租期屆滿還要去外面找房子跟搬家，新北市持續興辦社會住宅，整體戶數供給會再增加，滿足各族群需求。

新北市目前雖有規畫長者養生村概念的「銀新未來城」與「銀新生活城」，但新北市衛生局表示，前者都市計畫變更程序仍在內政部排審，銀新生活城原訂用地，中央已規畫作為社會住宅之用，目前正另覓他處。