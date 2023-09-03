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中央藝文公園隸三機關變三不管？ 北市府：開協調會統一管理

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市中央文藝公園權屬3單位，里長陳情，希望可以委由1個單位統一管理，維護修繕都能更快速。圖／北市議員吳沛憶辦公室提供
台北市中央文藝公園權屬3單位，里長陳情，希望可以委由1個單位統一管理，維護修繕都能更快速。圖／北市議員吳沛憶辦公室提供

北市中央藝文公園近日地面破碎、樹木未修剪，當地里長抱怨，該公園所有權有文化部台鐵與公園處，常常維護管理相當麻煩，若有地面損壞、樹木過於茂盛，常常無人維管。北市公園處將於1周內、中央部會3周內改善；北市議員吳沛憶會勘後，要求各單位盡速處理，並於年底前舉辦協調會，討論管理辦法或委由單一窗口處理。

中央藝文公園被居民抱怨破舊，北市議員吳沛憶偕同台北市中正區梅花里長吳崑山、文化部與台鐵人員會勘後，發現因公園權屬三個單位，管理起來相當麻煩，由於明年起台鐵將要民營化，今年底前將辦理協調會，看是要無償讓出或給公園處認養，否則未來公司化，修繕還得透過董事會流程，管理相當不便。

吳崑山指出，中央藝文公園內的運動跑道、水泥地面破損，很多家長、小孩都會在公園內休憩玩耍，相當危險，其中歸屬台鐵的範圍破損最多，而歸屬文化部的範圍內有樹木未修剪。居民都希望可以由北市公園處統一管理，否則文化部、台鐵也是要委外處理，而台鐵又不想多花錢，希望政府可以協調。

北市公園處則回應，中央藝文公園東軸線屬於文化部管理，有些樹木生長過低，需要修剪，屬於台鐵的範圍也都委由文化部處理。目前仍由各單位自行修繕，公園處的部分會在一周內處理；文化部、台鐵三周內處理完。

公園處表示，之後開協調會，會討論看要由誰來認養台鐵那塊希望廣場，主要是地面上為公園用地，但下方就是鐵道，雖然台鐵有持續向北市都發局反映，希望可以把台鐵那塊地回歸台鐵使用，再做活化，這些議題都會在會議中處理。

台北市中央文藝公園內的地面破碎、有小石子，且樹木低垂無人修剪，居民抱怨。圖／北市議員吳沛憶辦公室提供
台北市中央文藝公園內的地面破碎、有小石子，且樹木低垂無人修剪，居民抱怨。圖／北市議員吳沛憶辦公室提供

台鐵 北市 文化部

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