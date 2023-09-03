北市警用電擊器、微型攝影機 使用率低

北市警局為強化員警執勤安全，採購拋射式電擊器及微型攝影機，但派出所員警執勤時僅3.96％攜帶拋射式電擊器，也有38%員警選擇自購微型攝影機，顯示採購警具不符合員警需求，審計部要求檢討。警局表示，將了解員警執勤需求，將相關功能及規格建議納入採購參考。

行政院為維護員警執勤安全，減少開槍壓力，民國109年3月間核定精進員警執勤安全方案，補助地方政府警察局購拋射式電擊器。但審計部報告指出，北市採購拋射式電擊器配發至各派出所，員警執勤時僅有3.96％選擇帶拋射式電擊器。

依警察勤務條例規定，員警蒐證型裝備機具配備標準包括微型攝影機，每人發1台。市警局在108及109年度編列2千多萬採購微型攝影機5550台，但使用率最高僅38.65％。

報告認為，攜帶拋射式電擊器未及1成比率偏低，至於微型攝影機，是員警記錄執勤軌跡及保障民眾權益的工具，但部分員警卻自費採購微型攝影機，應積極瞭解員警自購原因，並就問題癥結檢討改善。

基層警員坦言，拋射式電擊器數量比較少，不像手槍一人配一支，出勤必須輪流領，也沒有發每人一只電擊槍套，有些人覺得不太方便，除非卸下腰帶重新配上，或需自備有魔鬼氈或扣環的背心襯套。

也有警員認為，比較喜歡自購微型攝影機，因公發的是集體採購，常常等採購程序完成，裝備發配下來，已經比不上新上市的機型，公發的畫質不好、耗電又不耐用，帶出勤怕弄壞，自己買的不只電池續航力好，抗摔又防水，寧願花1萬多元買好一點。