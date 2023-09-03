新北市府高層異動 柯慶忠升副祕

新北市政府人事再異動，市長侯友宜正面臨參選總統非常時期，小內閣團隊繃緊神經，3位副祕書長，僅龔雅雯1人，如今升民政局長柯慶忠擔任副祕，備受關注，人事命令9月4日生效。柯慶忠說，市長交辦任務，會盡心盡力、全力以赴。

侯友宜一級主管團隊多是事務官出身，包含目前3位副市長劉和然、朱惕之、陳純敬，及水利、交通、環保、捷運、工務等局長都是事務官升任。新北市府設1位祕書長、3位副祕書長，依地方制度法，祕書長須為考試合格的事務官。副祕書長可設2位事務官、1位機要人員晉用。

柯慶忠是侯友宜擔任警政署長時的祕書，擁有喬治華盛頓大學法學碩士、國立政治大學法律研究所碩士，曾任新北市民政局局長、中和區長、民政局主任祕書。

民政局長遺缺則由捷運工程局副局長林耀長接任，林曾任新北市捷運工程局副局長、新北市新莊區公所區長、新北市板橋區公所區長。

柯慶忠說，副祕書長最主要還是協助各局處，也包括業務面，讓大家都能夠順暢進行，他對於第一線接觸民眾的部分比較了解，也要協助跟第一線去溝通，讓市政可以更貼近市民需求，有時候局處可能認為某些政策可以做時，還是需要多跟一線基層溝通，他可多加協助。

柯慶忠表示，人事決策會議他沒有參加，也是前一天才知人事調整，侯市長向來作人事安排，大家也不會去多做過問，市長交辦什麼任務就是盡心盡力全力以赴。