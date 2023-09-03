陳揆：員山子防災防洪 台灣最好水利工程例子

行政院長陳建仁昨天到新北市瑞芳區員山子分洪視察，陳建仁說，自94年完成後有58次分洪，總分洪的體積達2.4億萬噸，對緩和下游市區的淹水有很大功能。他並指政府所有的預算，包括前瞻建設裡很多水環境的建設，目的就是讓大家不缺水又能防洪。

陳建仁說，員山子分洪工程對台灣防災防洪扮演很重要角色，現在又面臨颱風威脅，基隆河有86公里長，流經都是高度開發地區，以往多次颱風造成大規模淹水災害，一旦淹水造成民生傷害相當大。

陳建仁表示，行政院從民國88年起，推動基隆河治理工程，初期馬上碰到89年的象神，和90年的納莉颱風，造成很多人傷亡和財產損失。

陳建仁指出，行政院當時決定建員山子分洪，自94年完成後，碰到29次豪雨及29次颱風，58次分洪總分洪體積達2.4億萬噸，可見對緩和下游市區的淹水有很大功能。

陳建仁認為，員山子分洪工程以科學基礎來建設防洪的工作，水利署的水利工程建設在亞洲而言可圈可點，很多人來台灣學習，員山子分洪是台灣最好的水利工程的例子。

陳建仁呼籲民眾放心，政府所有的預算，包括前瞻建設裡有很多水環境的建設，目的就是讓大家不缺水又能防洪，這就是政府努力的目標，感謝經濟部和水利署的努力，這段期間在指揮官內政部長林右昌盤點各縣市情況下，這次比上一次颱風更加精進，提高防災能量，希望各縣市政府都能配合。