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北市本土登革熱+1 衛生局曝確診男這8天曾到台南
北市登革熱本土確定病例再增一例，該名住在北投區的60多歲男性，8月19至26日有台南市活動史，26日起陸續出現發燒、畏寒、頭痛、骨頭痛等症狀，30日就醫後通報採檢，9月1日晚間確診；北投區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除孳生源及環境噴消。衛生局表示，該男同住及非同住家人共6名目前皆無症狀。
最新統計，北市累計33例登革熱確診病例，包含27例境外移入，本土病例為文山區與北投區各2例、大同區及中山區各1例。衛生局提醒，颱風將至各地降雨頻繁，請民眾務必加強病媒蚊孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」清除室內外堆置廢棄的容器、雜物、花盆、帆布等，颱風過後再巡檢環境並清除積水、容器減量。
衛生局呼籲，國內登革熱疫情嚴峻，民眾至登革熱流行區活動時，穿著淺色長袖衣褲，可使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。
民眾如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史，後續出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、腹痛、腹瀉等登革熱症狀，衛生局提醒盡速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。
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