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黃金博物館前道路狹窄難會車 拓寬工程完工提升通行安全

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑞芳北34瓶頸路段拓寬工程的停車場停車格修繕，採用「透水工法」施作，可避免一般植草磚鋪面工法產生不均勻沉陷等問題，減少後續的維護成本。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34瓶頸路段拓寬工程的停車場停車格修繕，採用「透水工法」施作，可避免一般植草磚鋪面工法產生不均勻沉陷等問題，減少後續的維護成本。圖／新北市工務局提供

位於新北瑞芳黃金博物館，是新北知名景點，博物館前道路是唯一聯外道路，但路幅狹窄，會車不易，交通成為問題。新北市工務局推動道路改善工程，向營建署申請補助，拓寬周邊道路，提升附近時雨中學師生、黃金博物館的遊客、居民等通行安全。

位於金瓜石黃金博物館大門口的北34線道路，為黃金博物館唯一聯外道路，東側為遊客眾多的博物館園區，平、假日遊覽車及公車繁忙，西側則為靜謐的老舊山城聚落瓜山社區。

道路拓寬前，原有路寬僅4至5公尺，無法滿足大客車雙向會車需求，常發生車輛堵塞、危險倒車情形，市府及區公所積極向營建署爭取補助，並協調附近台糖土地配合拓寬，讓通行環境順暢許多。本次瓶頸路段拓寬工程，於去年9月開工，今年8月25日完工開放通車。

養工處長簡必琦說明，本工程設計階段採用棧橋工法，基礎採手掘樁施工，減低對當地生態環境影響，施工期間使用小型低噪音機具並配合人工、定時灑水車清洗路面、加強邊坡保護及運送土石方覆蓋帆布等，盡可能降低噪音及環境汙染。

同時，面對全球暖化造成極端氣候出現，降雨型態改變暴雨頻率增加，本工程停車場停車格修繕採用「透水工法」施作，以紙模透水碎石的混凝土鋪面方式進行停車格地坪更新，可避免一般植草磚鋪面工法產生不均勻沉陷等問題，減少後續的維護成本。

工務局長祝惠美表示，養工處推動「生活圈道路交通系統建設計畫」，提升更優質且安全的通行環境，除了瓶頸道路段改善增加行車安全外，也一併調整道路配置，將電桿、電箱、燈桿等設施遷移整併，讓天際線乾淨明朗，行車視覺更安全。

瑞芳北34原道路狹窄，大客車眾多會車不易，透過養工處推動「生活圈道路交通系統建設計畫」，提升更優質且安全的通行環境，本工程完工後解決長期金瓜石黃金山城交通問題。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34原道路狹窄，大客車眾多會車不易，透過養工處推動「生活圈道路交通系統建設計畫」，提升更優質且安全的通行環境，本工程完工後解決長期金瓜石黃金山城交通問題。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34原道路狹窄，大客車眾多會車不易，透過養工處推動「生活圈道路交通系統建設計畫」，提升更優質且安全的通行環境，本工程完工後解決長期金瓜石黃金山城交通問題。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34原道路狹窄，大客車眾多會車不易，透過養工處推動「生活圈道路交通系統建設計畫」，提升更優質且安全的通行環境，本工程完工後解決長期金瓜石黃金山城交通問題。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34瓶頸路段拓寬工程的停車場停車格修繕，採用「透水工法」施作，可避免一般植草磚鋪面工法產生不均勻沉陷等問題，減少後續的維護成本。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34瓶頸路段拓寬工程的停車場停車格修繕，採用「透水工法」施作，可避免一般植草磚鋪面工法產生不均勻沉陷等問題，減少後續的維護成本。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34道路拓寬後，改善黃金博物館前道路狹窄及會車不易問題，大幅提升附近時雨中學師生、黃金博物館的遊客、居民等通行安全。圖／新北市工務局提供
瑞芳北34道路拓寬後，改善黃金博物館前道路狹窄及會車不易問題，大幅提升附近時雨中學師生、黃金博物館的遊客、居民等通行安全。圖／新北市工務局提供
位於金瓜石黃金博物館大門口的北34線道路，拓寬前原有路寬僅4~5公尺，無法滿足大客車雙向會車需求，常發生車輛堵塞危險倒車情形。圖／新北市工務局提供
位於金瓜石黃金博物館大門口的北34線道路，拓寬前原有路寬僅4~5公尺，無法滿足大客車雙向會車需求，常發生車輛堵塞危險倒車情形。圖／新北市工務局提供

黃金博物館 瑞芳

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