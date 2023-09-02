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都曾去台南玩 新北再增2例登革熱今赴住家社區大清消

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市今新增2例本土登革熱病例，衛生局今赴個案住家清消。圖／新北衛生局提供
新北市今新增2例本土登革熱病例，衛生局今赴個案住家清消。圖／新北衛生局提供

國內登革熱疫情升溫，新北市今新增2例本土登革熱病例，分別為居住三重區24歲男性、永和區57歲女性，2人皆有台南旅遊史，就醫通報送驗後確診，現已康復。新北衛生局今也赴個案住家半徑50公尺逐戶噴消與孳清，並提醒若拒絕噴藥者，將依傳染病防治法處以6萬到30萬元罰款。

新北衛生局指出，2名個案在潛伏期間曾有台南旅遊史，分別於8月22日、26日出現發燒、骨關節痛、肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，目前皆已康復。新北截至目前為止，本土登革熱病例累計7例，除4例有南部旅遊史外，另外3例並未有台南旅遊史，但經中央基因定序結果與台南首例本土登革熱個案相同，因此研判傳播途徑是透過潛藏感染者北上觀光時，遭蚊子叮咬而散播出去。

新北衛生局說，接獲通報後即針對個案居住地及活動地戶外半徑200公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，今日也赴個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內噴消與孳清，衛生局也提醒民眾配合政府的防治措施，如有拒絕噴藥者，將依傳染病防治法處以6萬到30萬元罰款。

新北衛生局長陳潤秋說，各級學校陸續開學，教職員及學生如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等症狀，務必盡快就醫並主動告知旅遊活動史，醫療院所也要適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取防治措施。

新北市今新增2例本土登革熱病例，衛生局今赴個案住家清消。圖／新北衛生局提供
新北市今新增2例本土登革熱病例，衛生局今赴個案住家清消。圖／新北衛生局提供

衛生局 登革熱 台南

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