快移車！北市另一波疏散門「只出不進」管制 預計中午12時起拖吊
因應海葵颱風來襲，台北市災害應變中心今早9時提升為二級開設，由消防局、工務局等17個單位派員進駐，各區災害應變中心也同步成立。今早8時仍執行其餘疏散門「只出不進」管制，預計中午12時開始拖吊，請停管處加強宣導，呼籲車主盡快移車。
台北市副市長李四川上午9時抵達市災害應變中心主持工作會議，李四川表示，水利處已於昨天下午4時執行淡水河沿線疏散門（淡6至新32）及基隆河中山橋以下越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」管制，今早8時仍執行其餘疏散門「只出不進」管制，預計中午12時開始拖吊，請停管處加強宣導，呼籲車主盡快移車。
警察局在會議中也指出，交通大隊從昨晚20時開始執行海葵颱風滯留疏散水門堤外汽機車拖吊勤務，從1日晚上8時至2日0時10分止執行完成第一階段拖吊作業，計移置汽車74輛、大型重機1輛及機車54輛，共129輛，堤外已無滯留車輛。交通大隊也將於今天中午12時起，執行第二階段堤外拖吊作業，請堤外停車的車主盡速利用2日上午的時間移車。
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