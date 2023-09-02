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北市重陽敬老金19萬人還沒領 錯過這天再等1個月才能領

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任後，恢復發放1500元重陽敬老禮金，受惠逾55萬人仍有19萬人尚未領取。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安上任後，恢復發放1500元重陽敬老禮金，受惠逾55萬人仍有19萬人尚未領取。圖／台北市政府提供

北市前市長柯文哲任內取消1500元重陽敬老禮金惹議，市長蔣萬安上任後重新發放，逾55萬名長者受惠。7月26日迄今，已有34萬人使用敬老卡靠卡領取，加上其他致送方式，社會局預估仍約19萬人尚未領取，市民若錯過靠卡最後期限9月7日，就得等到10月到各區指定地點領現金。

社會局長姚淑文表示，今年市府首度恢復普發長者重陽禮金，不只鼓勵長者以敬老卡靠卡領取及匯款入帳，也規畫採多元方式致送，提供長者依不同需求選擇致送管道。

重陽禮金多元致送方式共5種，最多人使用的是匯入敬老卡，其次是首推線上申請現金匯款，約4.2萬人申請，將於10月3日入帳。低收、中低收及中低老津長者已有1.6萬人成功撥款，99歲以上人瑞則由里幹事於9月下旬至11月中旬到府親送禮品及禮金。另外，各區公所預計10月上旬公告親領地點及時間。

社會局說，目前領取重陽禮金尚有靠卡、現金領取2種方式，靠卡最後期限為9月7日，敬老卡須是6個月有效期限內，可就近至台北捷運各站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台靠卡領取，1500元直接匯入且無消費使用期限。若希望拿現金，10月12日至11月13日到設籍區公所公布定點及時間領取。

要是來不及於以上時段領取重陽禮金，社會局也提供11月14日至12月31日線上申請補發，可選擇匯款至長者本人郵局或台北富邦銀行帳戶，詳情及相關問題可上社會局官網查詢。

北市今年重陽禮金發放方式多元共5種，目前尚有靠卡、現金領取2種方式。圖／社會局提供
北市今年重陽禮金發放方式多元共5種，目前尚有靠卡、現金領取2種方式。圖／社會局提供

柯文哲 蔣萬安 重陽敬老禮金

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