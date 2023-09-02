海葵颱風逼近龍洞浪高2米 海邊易有長浪遊客別靠近

中央氣象局預報資料，海葵颱風持續往西接近台灣中，昨晚8點30分發布海上颱風警報，受到海葵颱風外圍環流影響，北海岸及東北角易有長浪發生，貢寮區龍洞已觀測到2米左右的浪高。

消防局第六大隊針對轄內東北角瑞芳、貢寮及北海岸萬里、金山、石門加強防溺巡邏及勸導措施，呼籲民眾颱風影響期間勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪。所屬分隊均已完成船艇整備，各項救災裝備器材檢查準備。