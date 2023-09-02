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海葵颱風逼近龍洞浪高2米 海邊易有長浪遊客別靠近

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海葵逼近龍洞浪高2米，北海岸及東北角易有長浪勸離民眾。圖／消防局提供
海葵逼近龍洞浪高2米，北海岸及東北角易有長浪勸離民眾。圖／消防局提供

中央氣象局預報資料，海葵颱風持續往西接近台灣中，昨晚8點30分發布海上颱風警報，受到海葵颱風外圍環流影響，北海岸及東北角易有長浪發生，貢寮區龍洞已觀測到2米左右的浪高。

消防局第六大隊針對轄內東北角瑞芳、貢寮及北海岸萬里、金山、石門加強防溺巡邏及勸導措施，呼籲民眾颱風影響期間勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪。所屬分隊均已完成船艇整備，各項救災裝備器材檢查準備。

第六大隊大隊長羅億田提醒，地勢低窪或靠近河邊、海邊，需特別注意淹水、河水氾濫或海水倒灌，請預先做好避難疏散的準備，一旦颱風侵襲，請配合區公所、里長、警察、消防人員之指示，前往臨時避難處所。嚴禁從事各種水上活動，包含海邊釣魚、觀潮、戲水等。

海葵逼近龍洞浪高2米，北海岸及東北角易有長浪勸離民眾。圖／消防局提供
海葵逼近龍洞浪高2米，北海岸及東北角易有長浪勸離民眾。圖／消防局提供

海葵颱風 氣象局

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