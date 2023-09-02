新莊副都心社宅 議員：弱勢住不起

新北新莊副都心青年社宅公告招租，總計招租23戶兩房型及三房型物件，月租金含管理費最低1萬8900元起，但有議員認為，副都心是新莊地王，弱勢家庭不可能有這筆錢拿來租房，質疑該社宅沒有發揮照顧弱勢的功能。

新莊副都心社宅鄰近新莊昌平小學、頭前國中、中港綠堤、塭仔底濕地公園，周邊兼具校園與綠地，同時享副都心重畫區的完備公共設施及舊市區的成熟商圈機能。

副都心社宅將於9月20日至10月6日受理申請，11月8日電腦抽籤，此次總計招租23戶兩房型及三房型物件，申請人如經抽籤列為正取名單，年底前就能入住。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，新莊副都心社宅位於新完工建案「勝旺興」社區，為建商容積獎勵捐贈社宅，此次招租兩房型10戶，坪數約29至31坪；三房型13戶，坪數約34至37.5坪。

錢奕綱表示，租金訂定參考鄰近住宅行情，一般戶依市價打8折、優先戶依市價打64折，優先戶月租金1萬8900元起、一般戶月租金2萬3700元起。租約每3年為一期，期滿經審查如符合資格可續約一次，一般戶租期最多6年，優先戶最多可延長至12年。

新北住都中心表示，除副都心社宅，今年開放招租的還有板橋民權段社宅共151戶，土城永和段社宅66戶及土城大安段社宅88戶，將於明年上半年招租。

市議員林秉宥認同都更回饋做社宅的想法，但他說，因土地稀少，要盡量利用，可是副都心社宅的優先戶價格偏高，真正弱勢家庭的收入，是沒有達到每月1萬5800元的最低生活水準，市府卻開出將近2萬元的價格給優先戶租屋，沒有發揮照顧弱勢的功能。