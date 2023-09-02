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板橋埔墘開發案 重新調查衝地主同意率

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
埔墘4-7區區段徵收開發案多為鐵皮工廠、私人停車空間。圖／新北地政局提供
埔墘4-7區區段徵收開發案多為鐵皮工廠、私人停車空間。圖／新北地政局提供

新北市板橋區「埔墘4-7區區段徵收開發案」，其中0.36公頃要畫設社福用地，多年前因部分地主反對開發方式，一度暫緩辦理，今年2月開地主座談會，發問卷調查，但回收率過低。地政局表示，近期會重新調查意願，希望提高同意開發的地主比例，趕在年底前送內政部審議參考。

埔墘開發案多為鐵皮工廠、私人停車空間。新北城鄉局表示，先前有給地主協調時間，如果整合成功，可用市地重畫方式開發，但因後來整合不成，細部計畫在2018年11月22日已發布實施，該範圍區徵面積3.74公頃，其中社福用地0.36公頃。

地政局表示，板橋埔墘4-7區區段徵收開發案因地主反對而暫緩開發作業，直到去年有地主反映希望重啟辦理，今年2月重開地主座談會，再次說明區段徵收案相關規定，並發放問卷調查地主參與開發的意願，只是整體問卷回收率僅28%，同意開發的地主人數僅23%。

地政局指出，近期將重新針對未回覆問卷的地主做第二次意願調查，希望能提高同意開發的地主比例，希望在今年底前提送內政部審議參考，以加速重新啟動。

議員黃淑君表示，針對埔墘徵收案，未來將徵收部分土地作為社會福利公共設施，但徵收案的公有建設應系統考量，未來埔墘地區除社福建設外，還有社會住宅及板橋第二運動中心完工。

黃淑君說，屆時地方交通需求大增，再加上位處學區，人本通行考量需慎重，也應積極檢討交通系統需求，避免成另一交通壅塞熱點。

區段徵收 內政部

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