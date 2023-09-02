板橋埔墘開發案 重新調查衝地主同意率

石門區避暑勝地青山瀑布是許多旅人夏日踏青好選擇，不過走累了想要覓食，可就要走好長一段路，好在山腳下有一處彷彿室外桃源，由老闆夫婦與女兒一起打造的小天地青山小棧，不僅餐點好吃，環境更是鬱鬱蔥蔥療癒又療心，而青山小棧期待帶給到訪旅人的是，好好休息、好好欣賞風景、更要好好的享受當下所經歷的美好事物。

2023-09-01 19:07