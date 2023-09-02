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幼童不占位才免費 國道客運惹議

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市近期有媽媽帶著4歲小孩購買國道客運車票，認為幼童應可免費搭車，因此只買1張全票，但售票員表示不占位幼童才能免費，要求母親要買半票。示意圖／聯合報系資料照
新北市近期有媽媽帶著4歲小孩購買國道客運車票，認為幼童應可免費搭車，因此只買1張全票，但售票員表示不占位幼童才能免費，要求母親要買半票。示意圖／聯合報系資料照

新北市近期有母親帶4歲小孩購買國道客運車票，認為幼童應可免費搭車，只買1張全票，但售票員表示不占位幼童才能免費，要求補買半票。消保官認為，客運業者向幼童收費違背政府照顧新手爸媽立法精神，建議交通部應修法明定幼童應有免費座位。

新北市消保官表示，依「公路汽車客運業旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」有關兒童票免費規定，為「身高未滿115公分者，或身高滿115公分而未滿6歲之兒童，經出示身分證件者」，該規定並非以「不占位」為兒童票免費的前提。

道路交通管理處罰條例2019年11月增列「汽車行駛於高速公路或快速公路，違反前項規定或大型車乘載四歲以上乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人6千元以下罰鍰」規定。

但消保官調查國光、和欣、統聯、首都及台北客運等5家業者，發現其對於兒童票均有不占用座位者免費、占位者購買半票等規定，而非給予6歲以下童免費座位，以便繫安全帶，因此申訴人才會質疑「不給座位怎會有安全帶可使用？」

且新北市行駛國道公車皆配合新北交通局要求，提供免費座位給未滿6歲兒童，卻沒有相關法令規範長途國道汽車客運。

消保官指出，有鑑於4歲以上小孩的身心發展應可獨立乘坐並繫安全帶，道交條例強制繫安全帶規定，其立法目的是為了保障乘客的安全，「而非讓國道客運業者藉機要求原本免費兒童票須付半價車資」。

消保官認為，交通部應該修正「公路汽車客運業旅客運送定型化契約不得記載事項」，增列「不得約定免費兒童票不占位」規定，並呼籲業者先修正現行不合理措施，兼顧乘客安全以及兒童福利。

國道客運 消保官

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