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奇觀！北市標線型人行道畫機車格

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市在中正國中旁愛國東路116巷新設人行道，卻誤畫機車停車格。 圖／讀者提供
北市在中正國中旁愛國東路116巷新設人行道，卻誤畫機車停車格。 圖／讀者提供

北市力拚撕掉「行人地獄」標籤，嚴禁占用標線型人行道，但中正國中旁的愛國東路116巷近期設人行道，北市停管處卻在上頭設機車格供民眾停車，里長直呼簡直「奇觀」。停管處解釋，原機車格外推，因派工單出圖未更新，致使施工同仁誤畫在標線型人行道上，已緊急修正。

愛國東路116巷緊鄰中正國中，身兼導護志工的中正區新營里長莊柏辰觀察，該巷一側是有海砂屋疑慮的新隆國宅，由於落石愈來愈嚴重，學生走在騎樓會有風險，有時他們走在路中央，畫面更是險象環生。

莊柏辰先前接獲校方陳情盼改善行人安全，5月經相關單位會勘，決議在緊鄰學校圍牆那側新設人行道，並外推原有的機車停車格，盼透過巷道改變使駕駛放慢車速，保障行人安全。市府原定暑假畫設，卻一直拖到上周才處理，結果快開學卻只畫一半，直至前天才完成機車格畫設。

有民眾發現，新的機車格畫在標線型人行道上，還有里民趕緊叫里長出來看，原本供民眾行走的人行道被停滿了機車，只能冒險走柏油路與汽車爭道，莊柏辰直呼「真的是奇觀」，趕緊聯絡市府修正。

停管處企劃科長楊遠明表示，該處位在學校圍牆側邊，會勘目的為了學生行走安全，將機車格取消改為標線型人行道，原機車格外推後，路寬符合標準，並不會影響車輛通行。

楊遠明說，標線型人行道於上周六完成，因此派工單出圖時尚未更新標線型人行道圖示，使得施工同仁誤解機車格需貼近牆面繪設，出現誤畫在標線型人行道上。承辦同仁於畫設後到場察看狀況發現有誤，也有民眾來電指正，1小時後已更正。

楊遠明強調，將加強內部訓練，未來負責同仁若在場有疑慮，可在單位專門Line群組回報，確認內容再畫，以免類似狀況再發生。

為保障學生上下學安全，北市交工處也設「通學巷」，是藉由時段性車輛禁止進入管制，將上下學時段巷道作為學童通行的專用空間。

交工處管制設施科長黃俊翰表示，去年已將49所通學巷標誌更換為螢光黃綠底的醒目標誌，今年再增1校，北市現有50所學校設有通學巷，將全面在各校通學巷周邊無號誌路口，增加「彩色標記行人穿越道線」，以維護學童通行安全。

北市在中正國中旁愛國東路116巷新設人行道，卻誤畫機車停車格，民眾發現奇觀，里長趕緊聯絡市府修正（圖／新營里長莊柏辰提供）。
北市在中正國中旁愛國東路116巷新設人行道，卻誤畫機車停車格，民眾發現奇觀，里長趕緊聯絡市府修正（圖／新營里長莊柏辰提供）。

人行道 北市 標誌

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