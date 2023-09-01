淡水河祭路祭祈福法會連三天 超渡亡靈祈求平安

今(1)日在淡水竹圍碼頭由淡水竹林慈玄宮以及淡水河河祭路祭文化協會，舉辦淡水河祭與路祭祈福大法會，法會連續三天，首日新北市副市長朱惕之出席參加祭典，淡水河祭路祭祈福法會已經舉辦十多年，參與壇城灑淨儀式超渡亡靈祈求地方平安。

這一次的河祭與路祭相當盛大，連續三天，將近千人與志工參與，新北市副市長朱惕表示，淡水河流域它牽動著北台灣歷史發展，可說是新北市重要的河川。議員蔡錦賢為地方發展，照顧弱勢，這場法會也希望能夠為地方帶來平安。此外這場活動所有的供品或是普渡食品等物資，也都會捐給弱勢，讓困苦市民可以得到幫助。

淡水河河祭路祭文化協會理事長蔡錦賢表示，因近年來淡水地區發展迅速，關渡到淡水，重要道路車禍頻傳，傷亡事件逐年增加。因此舉辦連續三天的淡水河河祭、路祭聯合超渡大法會，法會中設有超薦牌位、消災祿位，希望藉由諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，讓過往先祖及中日戰爭、荷蘭侵台時期、中法戰爭、殖民期外國亡靈、淡水河因意外或投河亡靈，得以超渡，希望透過每年超度法會河祭路祭四方好兄弟，讓大家到淡水都能夠平安順利。