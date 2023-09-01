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學串珠、中國結 汐止茄苳里長輩開心共餐學手作

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區茄苳市民活動中心的銀髮據點，老人家學串珠或是打中國結，區長林慶豐也特地前往關心長輩學習狀況，也和大家一起共餐話家常。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區茄苳市民活動中心的銀髮據點，老人家學串珠或是打中國結，區長林慶豐也特地前往關心長輩學習狀況，也和大家一起共餐話家常。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓銀髮長者多走出來動一動也學才藝，大中華婦幼協會汐止區在茄苳市民活動中心的銀髮據點，每天都安排不同的手作課程，帶老人家學串珠或是打中國結，然後中午再一起吃飯，今(1)日汐止區長林慶豐也特地前往關心長輩學習狀況，也和大家一起共餐話家常。

一大早，長輩們就陸續到汐止區茄苳市民活動中心，參加大中華婦幼關懷成長協會，開辦的銀髮社區關懷站，每星期一到五都有不同課程，讓長輩可以動手做，星期五是學串珠，長輩眼力似乎不錯，一些小珠珠都能夠慢慢串成一條手鍊，另外，中國結長輩也打得不錯，幾堂課下來，收獲不少。

茄苳里長葉雅惠說，串珠老師是之前都會來據點幫忙的志工，他們都學有專長就來教長輩才藝，現在每個禮拜一到五早上10點到12點還有下午2點到4點半，都有安排課程，所以，一星期就有10堂課，每個課程都很精彩，很歡迎長輩多來參與，鼓勵老人家多走出來，還有一起吃飯才會香。

汐止區長林慶豐表示，今天來到茄苳市民活動中心參加老人共餐，所有的長輩在這裡也學習中國結、串珠，中午再一起共餐吃飯，很感雅惠里長還有大中華婦幼關懷成長協會一起關心長者，也邀請有時間的長輩住在附近的，一起來參加共餐也學習新事物。

長輩 汐止 才藝

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