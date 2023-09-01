搭火車接駁走路不方便 汐止大同路三段要設YouBike站

汐止區大同路三段廠辦不少，其中有不少居民或是上班的人，搭火車都要走一大段路，實在不方便，所以，在接獲陳情後，今(1)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，也決定在靠近長安里公車站旁的開放空間，設置YouBike租借站。

長安里長楊清風說，有民眾向議員建議在大同路三段148號前設YouBike站，服務週邊世貿園區、五堵海關還有住戶上下班的民眾，讓他們搭火車接駁更方便。

新北市議員張錦豪表示，因為附近有倉儲業、工業區，也是有民眾搭火車到五堵火車站到附近公司上班，一直以來這附近都缺少YouBike的站點，因為，要找適合點也是不容易，現在就請這裡的公司提供他們的綠地做YouBike站，讓大家都可以租借YouBike，因為，這一帶離火車站還是有一段距離，目前也問了公路局，這個綠地做為公益使用是沒有問題的，現在期程大概三個月，也就是今年11月底會設置完成，會設置20座的YouBike，如果未來使用頻率高會再增加。