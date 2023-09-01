愜意生活兼工作 石門青山瀑布下的青山小棧

石門區避暑勝地青山瀑布是許多旅人夏日踏青好選擇，不過走累了想要覓食，可就要走好長一段路，好在山腳下有一處彷彿室外桃源，由老闆夫婦與女兒一起打造的小天地青山小棧，不僅餐點好吃，環境更是鬱鬱蔥蔥療癒又療心，而青山小棧期待帶給到訪旅人的是，好好休息、好好欣賞風景、更要好好的享受當下所經歷的美好事物。

青山小棧陳清山說，與女兒一起打造的小天地，裡頭花草、小動物，還有許多的漂流木創作都是自己一點一滴慢慢營造起來，其中漂流木作品更是閒暇時去海邊撿拾木頭，撿回來後看看每一根木頭能做成什麼作品，再拼湊成有生機、栩栩如生的小動物，甚至是屏風都有，為青山小棧不同的座位區，點綴成不同風格。

青山小棧經營一個鬱鬱蔥蔥的小天地，讓到訪爬山、戶外活動的旅人們，走累了能夠有個處所喝茶飲、嚐簡餐甚至是甜點下午茶都有，而老闆的好手藝不只是療癒戶外活動的旅人，更還培養出一群愛吃老闆手藝的老顧客，還有假日限定的手作甜點，是老闆女兒自己研發，是專屬於青山小棧的特有味道。

青山小棧陳玉玫指出，舒適、愜意、好像回到自家花園絕對是到訪旅人對青山小棧一定會留下的印象，老而返鄉幫忙父母一起經營，自己樂在恬淡生活中享受工作，並在工作中感受每個當下，及每一位所遇到不同的人與他們的故事，而青山小棧也希望將這份享受在生活中工作的慢步調傳遞給到訪的旅人，要旅人們來訪時都可以好好休息、好好欣賞風景、好好的享受當下所經歷的美好事物。