新莊副都心社宅23戶招租、開價近2萬 議員憂無法照顧弱勢
位於新北新莊的副都心青年社宅公告招租，此次總計招租23戶兩房型及三房型物件，月租金含管理費最低1萬8900元起，但議員認為，副都心是新莊地王，弱勢家庭不可能有這筆錢拿來租房，可以開放給年輕人租屋，但無法真正照顧到有需要的族群。
新莊副都心社宅鄰近新莊昌平小學、頭前國中、中港綠堤、塭仔底濕地公園，周邊兼具校園與綠地，同時享有副都心重劃區的完備公共設施及舊市區的成熟商圈機能，居住環境宜人。
副都心社宅將於9月20日至10月6日受理申請，11月8日電腦抽籤，此次總計招租23戶兩房型及三房型物件，申請人如經抽籤列為正取名單，今年底前就能入住。
新北住都中心執行長錢奕綱表示，新莊副都心社宅位於新完工建案「勝旺興」社區，為建商容積獎勵捐贈社宅，此次招租兩房型10戶，坪數約29至31坪；三房型13戶，坪數約34至37.5坪。租金訂定參考鄰近住宅行情，一般戶依市價打八折、優先戶依市價打六四折，優先戶月租金1萬8900元起、一般戶月租金2萬3700元起。租約每3年為一期，期滿經審查如符合資格可續約一次，一般戶租期最多6年，優先戶最多可延長至12年。
新北住都中心表示，除副都心社宅，今年開放招租的還有板橋民權段社宅共151戶，土城永和段社宅66戶及土城大安段社宅88戶將於明年上半年招租。
新北市議員林秉宥認為，他認同都更回饋做社宅的想法，因土地稀少，要盡量利用。但是副都心社宅的優先戶價格偏高，真正弱勢家庭的收入，是沒有達到每月1萬5800元的最低生活水準，市府卻開出將近2萬元的價格給優先戶租屋，質疑沒有發揮照顧弱勢的功能。
另外，林秉宥也說，副都心是新莊地王，該地區的租金金額相對比較高，若真的要做社宅，恐怕回收的財政效益上不會很好。
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