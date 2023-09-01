海葵颱風恐直撲北台 北市防颱備戰加強清溝

海葵颱風持續增強恐直撲台灣，影響北部與東半部。台北市環保局今表示，因應颱風與外圍環流可能帶來豪大雨，各區清潔隊已加強防颱整備，針對北市溝渠加強複檢及清疏，包含今年度179處易積淹水區；截至7月底，已巡清溝渠2萬355條、長度達2980公里，清理淤積共4萬1998公噸。

環保局說明，8月25日迄今已巡查處所1388處，動員巡查及清理人次1830人，動員機具522車次。不只清疏溝渠，也加強市場、夜市、餐廳及工地等易積淹水地區的巡檢清疏盼有效降低積淹水，達到減災成效。

以信義區為例，信義路六段近五段、吳興街一帶、松仁路等，曾因洩水不及而積水，環保局目前都有列管，每次強降雨或颱風來臨前就會加強檢視和清理。