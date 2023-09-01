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北市部分水門管制下午4時「只出不進」 4小時移車晚間8時拖吊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖/北市府提供。
圖/北市府提供。

海葵颱風直撲北部，台北市長蔣萬安上午主持颱風整備會議。針對民眾所關心水門管制「只出不進」4小時拖吊措施，上午11時30分舉行跨局處視訊會議後，預宣布下午4時宣布部分水門關閉，給堤外車主4小時移車，規畫晚間8時拖吊，明早8時再關一批水門。

北市水利處表示，因海葵颱風未來路徑將接觸北部地區並帶來間歇性降雨，且適逢年度大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，另考量上游水庫接近滿水位，隨時有調節性放水可能，本市將於今(1)日16時執行淡水河沿線疏散門(淡6至新3-2)及基隆河中山橋以下越堤坡道(百齡左右岸)「只出不進」管制，並於20時起開始拖吊堤外滯留車輛，22時起開始關閉前述疏散門及越堤坡道。其餘疏散門則於明(2)日8時執行「只出不進」管制。

配合本市新政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。本府交通局於1日16時開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線(附條件)停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

水利處指出，目前正進行颱風前準備作業，昨天通知相關單位，今天早上之前進行河濱設施撤離作業，目前持續進行中。由於這時適逢年度大潮， 受颱風外圍環流影響，恐出現間歇性雨勢，預計今年下午4點，有些地方比較低窪，分兩個階段，先對比較低的地方，在今天下午4點執行一些疏散門「只出不進」，其他的部分會在明天早上8點。

交通局表示，今天11點決定下午4點要關水門會陸續開始放簡訊新聞稿，也拜託區長跟里長在廣播的部分加加強我們的一些廣播，讓車主能夠在4小時內拿到盡速移車，讓拖吊量減少，那至於紅黃線的開放停車 視水門開放的範圍，做統一的規畫，盡量以簡化移車、停車來處理 。

海葵颱風

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