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板橋埔墘開發案規畫社福用地 今年重啟拚年底送審

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市板橋區「埔墘4-7區區段徵收開發案」一部分要畫設作為社福用地，多年前因部分地主反對開發方式，希望市地重畫，一度暫緩辦理。圖／新北地政局提供
新北市板橋區「埔墘4-7區區段徵收開發案」一部分要畫設作為社福用地，多年前因部分地主反對開發方式，希望市地重畫，一度暫緩辦理。圖／新北地政局提供

新北市板橋區「埔墘4-7區區段徵收開發案」一部分要畫設作為社福用地，多年前因部分地主反對開發方式，希望市地重畫，一度暫緩辦理，今年2月重新開地主座談會，發問卷調查地主意願，但回收率僅28%。地政局表示，近期會重新調查意願，希望提高同意開發的地主比例，趕在年底前提送內政部審議參考，加速重啟。

埔墘開發案多為鐵皮工廠、私人停車空間。新北城鄉局表示，先前有給地主協調時間，如果整合成功，可用市地重畫方式開發，但因後來整合不成，細部計畫在2018年11月22日已發布實施，該範圍區徵面積3.74公頃，其中畫設一塊社福用地0.36公頃。

新北市地政局表示，板橋埔墘4-7區區段徵收開發案曾因地主反對而暫緩開發作業，直到去年有地主反映希望重啟辦理，今年2月重開地主座談會，再次說明區段徵收案相關規定，並發放問卷調查地主參與開發的意願，只是整體問卷回收率僅28%，同意開發的地主人數僅23%。

地政局指出，近期將重新針對未回覆問卷的地主進行第二次意願調查，希望能提高同意開發的地主比例，希望在今年底前提送內政部審議參考，以加速重新啟動。

市議員黃淑君表示，針對埔墘徵收案，未來將徵收民眾部分土地作為社會福利公共設施，但徵收案的公有建設應系統考量，未來埔墘地區除社福建設外，尚有社會住宅及板橋第二運動中心完工，地方交通需求大增，再加上位處學區，人本通行考量需慎重，也應積極檢討交通系統需求，避免成為另一交通壅塞熱點。

「埔墘4-7區區段徵收開發案」多為鐵皮工廠、私人停車空間。圖／新北地政局提供
「埔墘4-7區區段徵收開發案」多為鐵皮工廠、私人停車空間。圖／新北地政局提供

區段徵收 內政部

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