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影／北市撕人行地獄標籤自打臉？ 里長見通學巷畫車格直呼「奇觀」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市嚴禁占用標線型人行道，中正國中旁的愛國東路116巷近期繪設通學巷，停管處卻在上頭劃設機車格。圖／讀者提供
北市嚴禁占用標線型人行道，中正國中旁的愛國東路116巷近期繪設通學巷，停管處卻在上頭劃設機車格。圖／讀者提供

北市力拚撕掉人行地獄標籤，嚴禁占用標線型人行道，但中正國中旁的愛國東路116巷近期繪設通學巷，停管處卻在上頭劃設機車格供民眾停車，形同自打臉，里長直呼簡直「奇觀」。停管處解釋，原機車格外推，因派工單出圖未更新，致使施工同仁誤畫在標線型人行道上，經反映已於1小時後緊急修正。

單行道的愛國東路116巷為中正國中的通學巷道之一，身兼導護志工的中正區新營里長莊柏辰觀察，該巷一側是有海砂屋疑慮的新隆國宅，由於落石愈來愈嚴重，學生走在騎樓會有風險，有時他們走在路中央，畫面更是險象環生。

莊柏辰先前接獲校方陳情盼改善行人安全，5月經相關單位會勘，決議在緊鄰學校圍牆那側新設通學巷，並外推原有的機車停車格，盼透過巷道改變使駕駛放慢車速，保障行人安全。他說，市府原定暑假繪設，一直拖到上周才處理，結果快開學卻只畫一半，直至昨早完成機車格劃設。

有民眾昨天發現，新的機車格畫在標線型人行道上，還有里民趕緊叫里長出來看奇觀，莊柏辰直呼「真的是奇觀」，也趕緊聯絡市府來修正。

台北市停管處科長企劃楊遠明表示，該處位在學校圍牆側邊，會勘目的為了學生行走安全，將機車格取消改為標線型人行道，原機車格外推後，路寬符合標準，並不會影響車輛通行。

她說，標線型人行道於上周六完成，因此派工單出圖時尚未更新標線型人行道圖示，使得昨日施工同仁誤解機車格需貼近牆面繪設，出現誤畫在標線型人行道上。承辦同仁於畫設後到場查看狀況發現有誤，也有民眾來電指正，1小時後已更正。

楊遠明強調，將加強內部教育訓練，未來負責同仁若在場有疑慮時，可在單位專門Line群組回報，確認內容後再畫設，以免類似狀況再發生。

台北市停管處在標線型人行道上劃設機車格，里長直呼簡直「奇觀」。圖／讀者提供
台北市停管處在標線型人行道上劃設機車格，里長直呼簡直「奇觀」。圖／讀者提供
北市府在中正國中旁愛國東路116巷新設通學巷，並外推原有的機車停車格，盼透過巷道改變使駕駛放慢車速，保障行人安全。圖／新營里長莊柏辰提供
北市府在中正國中旁愛國東路116巷新設通學巷，並外推原有的機車停車格，盼透過巷道改變使駕駛放慢車速，保障行人安全。圖／新營里長莊柏辰提供
原機車格外推後，路寬符合標準，並不會影響車輛通行。圖／新營里長莊柏辰提供
原機車格外推後，路寬符合標準，並不會影響車輛通行。圖／新營里長莊柏辰提供
停管處解釋原機車格外推，因派工單出圖未更新，致使施工同仁誤畫在標線型人行道上。圖／讀者提供
停管處解釋原機車格外推，因派工單出圖未更新，致使施工同仁誤畫在標線型人行道上。圖／讀者提供

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