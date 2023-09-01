事多誘因少 地政前線人員 籲加薪、升職留人

雙北公務員前仆後繼調往中央單位，成為人力流失重災區，本報報導引發回響，許多公務員心有戚戚焉。新北市地政局長汪禮國昨主持擴大局務會議對主管及地所主任談及此事，他說，都會區和偏鄉相比工作量差很大，同酬不同工，齊頭式平等其實是不平等，是不利留人因素之一，雖然職等條件不及中央，如何強化同仁成就感是重點。

地政事務所服務範圍跨行政區，登記審查、測量是核心業務，牽涉民眾財產及權益，稍有不慎恐挨告，甚至要負擔損害賠償責任，工作壓力大。

新莊地政事務所編制155人，目前缺額18人，到年底擴大到21人，主任林圭宏直言，不只地政事務所留不住人才，因承辦人員和課長同屬7職等，差別只在5千元主管加給，很多人不願意扛主管責任，陸續有課長調中央單位，也必須花很大力氣說服同仁接受課長職挑戰。

林圭宏說，之前曾有工程會管理師有意來新莊地政事務所，商調等半年還是放棄，理由是工程會為他升職等留人成功，林感嘆，地方人才流失，搶人也沒籌碼。

新莊地政事務所李姓承辦人員說，負責臨櫃案10多年，該單位是流動最頻繁一群，新北近年不動產交易量大，加上中央持續有新政策上路，忙上加忙。她說，有些職系會有加給，新北業務量繁重，建議要依照縣市規模為前線人員加薪或加給，強化留人誘因，最實際是職等適度調高，不只影響本俸，也能增加退休金。

另，每到汛期、颱風季，前線公所前線災防人員工作量不少，卻沒有像警察、消防職務加給，有人嘆「是在做功德」，導致職務流動率高，許多考取一般民政的菜鳥公務員，一到職就先被安排到公所災防課。

新莊區長朱思戎有感地說，現有加班費不足以支應因防災而加班的量，經費和財劃法有關，中央應修法，地方政府才能有更多資源照顧第一線。昨天記者訪問朱思戎到一半時，手機訊息傳來隔日要開災防整備會議；朱笑了笑說，公所是最前線、最辛苦的一群，上次颱風來襲，他曾在沙發睡3天不敢回家。