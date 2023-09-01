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補充特教師資 新北開公費專班
新北特教生逾2萬3千人，特教師2071人，生師比11.38高於全國平均10.13，民代憂特教師人數追不上學生成長速度。教育局長張明文說，新北特教班近年增加132班是全國最多，老師擴充282人，目前除提報21名公費生需求，也與師培大學開設新北公費專班，透過教甄全力補足師資。
議員黃淑君說，新北特殊教育生師比108學年度10.44，110學年度擴大為11.38，衝擊教學品質，特教師負擔加重；新北特教代理教師增至628人，占全數特教師3成，影響教師人力穩定性。
張明文回應，新北近年特教班成長132班，老師增282人，增長幅度是全國第一，今年也向師培大學提報21名公費生名額，教甄缺額111個是全國最多，每年會增5%名額，盡快補足師資。
陳姓特教師表示，若是特教生集中班，生師比4比1是明文規定，較棘手的是，近年推動融合教育的普通班特教師資，生師比才會超過10比1。她說，特教師除要教學、照顧學生，還要懂輔導、諮商，負荷沉重。
全台特教師薪資條件相近，雙北特教師工作尤其繁重，許多年輕老師在雙北待1、2年就會想調動，若能根據雙北物價水平給予適度加給，有益於留才。
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