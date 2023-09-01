疫情衝擊 淡海輕軌虧損逾8億

新北市淡海輕軌2018年底通車，但近年因疫情影響運量，新北審計處發現2019年至2022年運量僅預估6成，截至去年已虧損8億4700萬餘元，恐影響營運。新北捷運公司回應，疫情解封後，運量已回升到疫情前8成水準、1萬2600人次；也會持續開發各種商業模式。

審計處也發現，新北捷運公司在高架墩柱廣告及站體牆面招標，部分標的物無廠商投標，雖有檢討但改善情況仍不好。

新北捷運公司表示，運量不如預期主要受近3年疫情因素影響，不只淡海輕軌，整體大眾運輸的運量皆下滑，淡海輕軌運量目前逐步提升。

至於廣告問題，捷運公司說，年初時廣告契約到期及配合墩柱基礎設施檢修，3月份才重招商，新版廣告4月起陸續上刊，並持續開發商業模式，增加業外收入。

市議員鄭宇恩表示，新北財政拮据，若新北捷運公司無法經營，恐成無底洞，需市府編列預算補貼，疫情後再2、3年如果沒看到成效，就是經營者有問題，專業也會受質疑。議員陳偉杰說，應調整車速、運量、班次，讓通勤族或觀光客都願意搭乘，提升運量也應跨局處合作結合在地旅程，以更具體方案降低虧損。