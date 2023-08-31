公務員議題回響／新北地所人力吃緊 課長職缺找嘸人

雙北公務員前仆後繼調往中央單位，成為人力流失重災區，本報報導引發回響，許多公務員心有戚戚焉。新北市地政局長汪禮國今天主持擴大局務會議，對主管及地所主任談及此事，他說，都會區和偏鄉相比工作量差很大，同酬不同工，齊頭式平等其實是不平等，是不利留人因素之一，雖然職等條件不及中央，如何強化同仁成就感是重點。

地政事務所服務範圍跨行政區，登記審查、測量是核心業務，牽涉民眾財產及權益，稍有不慎恐挨告，甚至要負擔損害賠償責任，工作壓力大。

新莊地政事務所編制155人，目前缺額18人，到年底擴大到21人，主任林圭宏直言，不只地政事務所留不住人才，因承辦人員和課長同屬7職等，差別只在5千元主管加給，很多人不願意扛主管責任，陸續有課長調中央單位，也必須花很大力氣說服同仁接受課長職挑戰。

林圭宏說，之前曾有工程會管理師有意來新莊地政事務所，商調等半年還是放棄，理由是工程會為他升職等留人成功，林感嘆，地方人才流失，搶人也沒籌碼。

新莊地政事務所李姓承辦人員說，負責臨櫃案10多年，該單位是流動最頻繁一群，新北近年不動產交易量大，加上中央持續有新政策上路，忙上加忙。她說，有些職系會有加給，新北業務量繁重，建議要依照縣市規模為前線人員加薪或加給，強化留人誘因，最實際是職等適度調高，不只影響本俸，也能增加退休金。

另，每到汛期、颱風季，前線公所前線災防人員工作量不少，卻沒有像警察、消防職務加給，有人嘆「是在做功德」，導致職務流動率高，許多考取一般民政的菜鳥公務員，一到職就先被安排到公所災防課。