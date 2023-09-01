北市音圖都審通過 放寬地下開挖率

台北市音樂與圖書中心將是文教新地標，市長蔣萬安出訪時參觀上海圖書館東館，盼音圖中心規畫時能借鏡，北市都審會昨首度審查該案新建工程，同意放寬地下開挖率，委員建議疏散管制、電梯數量等細節可再強化，經討論後修正通過。

音圖中心坐落在美國在協會台北辦事處舊址，該案占地2.42公頃，興建2棟地上9層、地下3層全新建物，經4次流標，去年8月決標，總預算74.2億元，包含工程費、設計費、專案管理及監造費等。

音圖中心外觀以古代竹簡書籍、西洋五線譜為發想，設計弧形天際線來減輕量體感，音樂廳設1500席、600席二座不同規模的專業演奏廳，將成市立交響樂團、國樂團的常駐地，圖書總館預計藏書量70萬冊，設有兒童圖書館、3000席閱覽與自修空間、450席國際會議廳。

蔣萬安前天在上海說，音圖中心會持續參考上海最新的圖書館東館設計，這次參觀東館主要是要來看數位化，讓借還書更方便。

北市都審委員會昨天首度審議該案，委員提出，音樂廳目前規畫2部電梯，應該考量人潮出入的緩衝空間是否足夠，另有委員指出因應超高齡社會的來臨，建議評估電梯設置數量，也可在外面開放空間設置座椅供行人使用。

當地里長擔心音圖中心若完工，散場時恐影響夜間安寧，疏散估可達2千人，憂影響附近交通，建議可有回饋地方的設施。

申設單位表示，為了讓長者更方便，增加戶外2處電扶梯，旁邊也有樓梯可使用，電梯增設將再考慮，其他都可配合。

都審會主席劉美秀結論，同意地下開挖率從55%放寬至55.7％、設置2處車道出入口；音樂廳部分，則建請評估人潮緩衝空間及電梯數量是否足夠，全案修正以後通過。

另外，北市府有考慮整體周邊適當位置回饋地方。

文化局指出，該案今年5月通過基本設計，預計年底完成細部設計，明年上半年發包工程、下半年開工，2029年竣工。