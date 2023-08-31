快訊

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

最新預測圖曝光！海葵颱風路徑南修 氣象粉專籲「3地區」該做防颱準備了

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

基隆河岸雜草比人高 汐止鄉長里長怨景觀好差

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鄉長里在靠近新長安橋的基隆河沿岸，雜草長的好高，里長陳志勝不滿要求除草改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止區鄉長里在靠近新長安橋的基隆河沿岸，雜草長的好高，里長陳志勝不滿要求除草改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止區鄉長里在靠近新長安橋的基隆河沿岸，雜草長的好高，引起不少民眾抱怨，所以，包括新北市議員白珮茹服務處、十河局、市府水利局等相關單位人員就到了現場會勘，里長陳志勝不滿的表示，因為跟基隆市交界，但是明顯里內的雜草都沒除，現在芒草己經長的比人還要高，景觀好差。

鄉長里長陳志勝說，基隆河沿岸從新長安橋往基隆市的方向，沿岸基隆河床芒草長好高，今年都沒有看到相關單位在除草，反觀基隆市都有在除草，再加上有草皮，景觀看起來很好，明明都是基隆河為何差這麼多，也有好多里民在抱怨，草長的比人還高，看起來環境真很髒亂。

針對基隆河岸這一段的除草問題，包括新北市議員白珮茹服務處、十河局、市府水利局、高灘處、公所等相關單位就到了現場會勘，主要是在新長安橋下的基隆河沿岸，己經很久沒有除草，當天也釐清權責單位，一行人也站到堤防上方，的確芒草比人還高，也討論除草改善。

陳志勝表示，在討論後大家有共識，從鄉長里新長安橋下延伸到基隆市的交界處，由市府相關單位將沿線芒草、雜草在今年10月底前要進行一次除草，比照基隆市，看起來環境整潔、清潔亮麗。

基隆 水利局 汐止 白珮茹

延伸閱讀

誰來伸援手？ 創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃

自撞國道1汐止段分隔島、車頭全爛駕駛傷 碎片一地後車經過慘爆胎

影／基隆這路僅直行增畫左轉線 檢舉爆量沒打方向燈大失血

基隆普度中西好兄弟葷素西洋大連桌 桌底麻油雞藏暖心

相關新聞

遭檢討蔬果品項不足 新北果菜公司：非以賺錢為導向

新北市果菜公司去年管理費收入近3億元，但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足且均價低於北市24.66...

北市音圖中心今都委會審議通過 建議強化疏散管制與電梯增設

台北市音樂與圖書中心新建工程在前市長柯文哲任內推動，將是國內首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標，曾四度流標，柯還稱音圖中...

台北動保月登場 9月16日可免費打狂犬病疫苗

台北動物保護教育月即將到來，9月9日舉辦動物之家犬貓認養會，邀請，YouTuber「柴犬Nana和阿楞的一天」到場互動，...

新北果菜公司高價品不足 管理費收入僅7成7遭檢討

新北市果菜運銷股份有限公司透過蔬果拍賣制度建立安全農產品交易平台，並按拍賣成交總值收取管理費收入，去年管理費收入近3億元...

北宜公路凌晨落石崩落單線雙向通行 預計今晚7時清理完畢

新北市坪林區北宜公路49.5公里處，今天凌晨3時發生落石崩落，經漏夜清理，因持續有碎石掉落，目前管制僅能單線雙向通行。

滿潮海水倒灌 北門雙春急水溪畔防風林恐不保

超級藍月引發的大海潮，加上蘇拉颱風環流驚人，沿海的台南北門再傳海水倒灌，急水溪畔北門雙春防風林，部分遭海水浸泡恐不保，北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦