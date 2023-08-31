基隆河岸雜草比人高 汐止鄉長里長怨景觀好差

汐止區鄉長里在靠近新長安橋的基隆河沿岸，雜草長的好高，引起不少民眾抱怨，所以，包括新北市議員白珮茹服務處、十河局、市府水利局等相關單位人員就到了現場會勘，里長陳志勝不滿的表示，因為跟基隆市交界，但是明顯里內的雜草都沒除，現在芒草己經長的比人還要高，景觀好差。

鄉長里長陳志勝說，基隆河沿岸從新長安橋往基隆市的方向，沿岸基隆河床芒草長好高，今年都沒有看到相關單位在除草，反觀基隆市都有在除草，再加上有草皮，景觀看起來很好，明明都是基隆河為何差這麼多，也有好多里民在抱怨，草長的比人還高，看起來環境真很髒亂。

針對基隆河岸這一段的除草問題，包括新北市議員白珮茹服務處、十河局、市府水利局、高灘處、公所等相關單位就到了現場會勘，主要是在新長安橋下的基隆河沿岸，己經很久沒有除草，當天也釐清權責單位，一行人也站到堤防上方，的確芒草比人還高，也討論除草改善。

陳志勝表示，在討論後大家有共識，從鄉長里新長安橋下延伸到基隆市的交界處，由市府相關單位將沿線芒草、雜草在今年10月底前要進行一次除草，比照基隆市，看起來環境整潔、清潔亮麗。