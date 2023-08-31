關渡宮慶中元輪值祭祀 竹圍五里拜大頭豬公贊普
台北的關渡宮盛大舉辦中元普渡典，今年由關渡角頭輪值祭祀，所謂「關渡角頭」指的是關渡周邊的信仰區域，共有七個里別，而淡水竹圍地區有五個里也都參與，更遵循傳統祭拜大頭豬公贊普，連同龍形冰雕在天壇前一字排開，非常壯觀。
關渡宮總幹事陳進雄表示，關渡宮有普渡五角頭的五境遶境，所謂的五角頭即為關渡角頭、嗄嘮別、北投、石牌、唭哩岸這五大範圍的聯庄聚落，過去關渡宮媽祖慶典之遶境會經過這五個區域，也是每年輪流負責中元普渡祭典，設壇中元醮典，並有殺豬拜媽祖之盛大儀式。
而今年剛好五年一次輪到關渡角頭，當中有七個里，包括了台北市北投區的一德里、關渡里，新北市淡水區的民生里、福德、民權、竹圍與八勢里，而里長也都到場參與盛大祭典儀式。另外新北市議員蔡錦賢及立委洪孟楷也都出席參與，期盼透過關渡宮宗教的普渡活動，庇佑雙北市民都能夠平安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言