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關渡宮慶中元輪值祭祀 竹圍五里拜大頭豬公贊普

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
台北的關渡宮盛大舉辦中元普渡典，竹圍地區有五個里也都參與，更遵循傳統祭拜大頭豬公贊普。圖／紅樹林有線電視提供
台北的關渡宮盛大舉辦中元普渡典，竹圍地區有五個里也都參與，更遵循傳統祭拜大頭豬公贊普。圖／紅樹林有線電視提供

台北的關渡宮盛大舉辦中元普渡典，今年由關渡角頭輪值祭祀，所謂「關渡角頭」指的是關渡周邊的信仰區域，共有七個里別，而淡水竹圍地區有五個里也都參與，更遵循傳統祭拜大頭豬公贊普，連同龍形冰雕在天壇前一字排開，非常壯觀。

關渡宮總幹事陳進雄表示，關渡宮有普渡五角頭的五境遶境，所謂的五角頭即為關渡角頭、嗄嘮別、北投、石牌、唭哩岸這五大範圍的聯庄聚落，過去關渡宮媽祖慶典之遶境會經過這五個區域，也是每年輪流負責中元普渡祭典，設壇中元醮典，並有殺豬拜媽祖之盛大儀式。

而今年剛好五年一次輪到關渡角頭，當中有七個里，包括了台北市北投區的一德里、關渡里，新北市淡水區的民生里、福德、民權、竹圍與八勢里，而里長也都到場參與盛大祭典儀式。另外新北市議員蔡錦賢及立委洪孟楷也都出席參與，期盼透過關渡宮宗教的普渡活動，庇佑雙北市民都能夠平安。

角頭 淡水 媽祖 洪孟楷

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