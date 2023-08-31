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公務見習進入尾聲 淡大生熱誠服務三芝民眾

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
淡江大學公共行政系的14位學生來到三芝公所公務見習，勉勵學生未來若是從事公職，要繼續以滿滿的為民服務熱誠服務鄉親。圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學公共行政系的14位學生來到三芝公所公務見習，勉勵學生未來若是從事公職，要繼續以滿滿的為民服務熱誠服務鄉親。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大學公共行政系的14位學生提前來到三芝公所公務見習，進行為期五天的見習活動，活動即將進入尾聲，在第四天的公務見習，在區公所各課室人員向學生說明一天的工作事項後展開。而見習即將結束，掌管民政業務的課長廖海順，對於學生這幾天來的見習表現給予鼓勵，並勉勵學生未來若是從事公職，要繼續以滿滿的為民服務熱誠服務鄉親。

三芝區公所民政課長廖海順指出，民政課業務繁多，從廟宇、墓政、兵役、防災防疫到鄰里工作，都是民政課的業務，而連續兩年與淡大公行系的合作，學生都很有熱誠的學習，希望未來他們參加公職考試，可以選擇到公所這個大家庭，繼續充滿熱誠的為民服務。

在公務見習中，民政課帶領學生櫃檯服務、廟宇訪視與里鄰服務，而工務課視察工程、農經課到田野訪查農作、秘書室向學生指導幕僚作業內容，而社會人文課則是帶著學生走訪社區關懷長輩與長者互動，不少學生都回饋說，短短幾天認識了區公所的業務，也比想像中的還要來得更充實。

也有學生說，想像中的公所工作，多數是民眾來到公所洽公說明需求，是比較被動的為民服務，不過經過四天的見習，工作內容並不盡然是如此，反而是在所內服務之餘，還有許多外出主動訪視的業務與長輩的陪伴，因此可以說在區公所工作需要全能的服務技巧，也相信經過這一週的見習，對於未來的職場選擇與為民服務道路上會有很大的幫助。

長輩 淡江大學 職場

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