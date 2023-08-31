開學了通學路不安全 汐止白雲國小前要畫人行道

開學了，如何讓學童上放學的路更安全，針對汐止白雲國小通學路，立委賴品妤、新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，針對學校側門對面巷子，小朋友過馬路上學不安全，也決定畫設標線型人行道，引導學生到了大門口，安全過馬路。

白雲國小校長洪國維說，白雲國小學生小學部大概有560位，人數相對有增加，那因為附近學區的巷道比較少，所以，學生在通學上還是有些疑慮，希望透過這次的會勘改善，讓學童有安全順暢的路可以走，家長們也能感到安心。

福山里長謝志中也說，很感謝賴委員還有張議員非常關心白雲國小學童安全，會勘多次尋求最好的方式改善學童上放學的通學路。

新北市議員張錦豪指出，民權街2段109巷剛好是白雲國小的通學巷，本來是希望畫設行人穿越道，但是剛好道路在這裡有一個坡度，擔心上坡開過來的車子有視線上的盲點，會看不到巷口過馬路的小朋友，相對危險，所以，討論後決定維持現狀不畫斑馬線，不過，另外，會在對面畫設標線型人行道，讓學校對面的學生在上學時，能夠引導走標線型人行道，一直到學校大門口再過馬路進學校，一個月內會先將相關的標示做安排，因為牽涉到路側的水溝，會一起再找相關單位討論，還有會在前方增設前方有學校的標誌。

立法委員賴品妤表示，民權街2段109巷裡住了不少的住戶，一直以來在交通上面尤其是學生的行走安全一直都有一些疑慮，那目前確定的，大概30個工作天內在前方做有學校的警示標誌，另外，因為學校對面沒有人行道，所以，也會朝做人行道的方向去改善。